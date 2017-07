'El Español' publicó que el tenista cobró 50.000 euros por su entrevista en 'Mi casa es la tuya'

Feliciano López clama contra la "indecencia moral" de Pedrojota Ramírez por asegurar que cobró por su entrevista con Bertín Osborne

Durante la final de 'SV', Jorge Javier le dijo a la modelo: “Alba Carrillo ya no es la ex de Feliciano López. Ahora, Feliciano es el ex de Alba”.