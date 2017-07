El estrepitoso fracaso de Laura Matamoros en 'SV2017' deja a su padre con 'el culo al aire' y a Belén Esteban como una traidora

Se supone que 'Sálvame' tiene mucho poder. Pues va a ser que no. Eso sí, Belén Esteban sigue moviendo a las masas. Y es que la mal llamada 'princesa del pueblo' se posicionó en contra de que su amiga Laura Matamoros ganase 'SV2017' y lo consiguió. Esto, en realidad, es bueno para Telecinco porque va a haber 'guerra' para rato.

Es curioso que aunque Alba Carrillo y José Luis era los finalistas de 'SV2017' desde hace una semana, mientras que Laura Matamoros e Iván estaban nominados para llegar a la final, en 'Sálvame' se diera por hecho que el premio estaba entre José Luis y la hija de Kiko Matamoros.

De hecho, el 18 de julio de 2017 se creó un debate en el programa de Telecinco en el que el público y los colaboradores se tenían que dividir entre los que apoyaban a Laura o los que quería que ganase el ex concursante de 'Masterchef'. No había opción ni para Alba Carrillo ni para Iván.

La primera sorpresa fue que Belén Esteban se posicionó a favor de José Luis, negando su apoyo a la que todos pensábamos que era su amiga, Laura. Esto provocó que Kiko Matamoros se cabrease con la de Paracuellos, tachándola de traidora.

Kiko Matamoros se pensaba que teniendo una plataforma de cuatro horas diarias en Telecinco defendiendo a su hija, ésta se convertiría en la ganadora de los dos realities más importantes de la cadena ('GH VIP' y 'SV'). Pues va a ser que no, Kiko. 'Sálvame' no tienen tanto poder.

'Supervivientes' ha vuelto a demostrar que es un concurso algo más independiente de lo que nos imaginábamos. Desde la edición de 2011 que ganó Rosa Benito, todos los vencedores han sido prácticamente desconocidos cuando viajaron a Honduras.

Para sorpresa de muchos, Laura perdió frente a Alba Carrillo, quién se jugó el premio con José Luis. Kiko Matamoros se quedó sin presumir de hija y para justificar el fracaso, dijo:

Quiero agradecer a todos los que nos han apoyado. Era muy difícil y no ha podido ser.

¿Será que Belén Esteban tiene tanto poder como para que no votasen a la hija de su compañero? Tampoco hay que pasarse. El problema de Laura es el mismo que tuvo en 'GH VIP'. Es una joven amargada, estancada en la rabia y el rencor,. En Guadalix de la Sierra triunfó porque era una víctima ante su mala situación familiar pero ahora que se lleva mejor con su padre, se le acabó el 'chollo'.

Yo hubiese apostado por Alba Carrillo como triunfadora de ‘SV2017' (si no lo ha conseguido no es por ella, es por su polémica madre) pero al final los 200.000 euros se los llevó José Luis. Un personaje de esos 'campechanos' que caen muy bien pero que se ha portado con un auténtico 'pasivo-agresivo' en Honduras. Personalmente, me ha aburrido mucho su concurso.