¡Golpe en la mesa! Esta es la drástica decisión de Belén Esteban frente a los que insultan a su hija

Belén Esteban temía que cuando su hija cumpliera la mayoría de edad, los paparazzi la acosaran, pero la realidad ha sido peor, mucho peor. Desde eñ 20 de julio de 2017, Andrea Janeiro ha sido objeto de un verdadero acoso en las redes sociales. Su madre ya se ha hartado y ha dado un golpe en la mesa.

España llama "fea" a una adolescente. Ese es el titular. El triste e hipócrita titular. Porque los mismos que se quejan de todo y denuncian las maldades del mundo, son los mismos que llevan días metiéndose con la hija de Belén Esteban por su físico. Eso tiene un nombre: acoso.

A ver si queda claro de una vez que esta niña, por ser hija de quién es no es inmune a los insultos. Y aunque le diese por ser Chabelita y se dedicara a vender su vida, eso no le da derecho a nadie a atacarla por su físico.

Twitter no es la barra de un bar. Es una plaza pública. No existe el anonimato que uno se cree que hay. Basta de hipocresías. La gente se piensa que es muy graciosa o que cambia algo por poner un comentario ingenioso o incendiario pero no. No sirve de nada, más allá del daño que se le pueda hacer a alguien, en especial a una adolescente.

Por eso, nos pareció genial el tuit quese colgó desde la cuenta oficial de la Policía Nacional

Las redes están repletas de bellezones, mentes privilegiadas y sabios de mil y una ciencias... que hoy convierten a una adolescente en #TT pic.twitter.com/JZCcKr8Vof — Policía Nacional (@policia) 20 de julio de 2017





Este tuit provocó que el domingo 23 de julio de 2017, Belén Esteban llamase al programa , 'Socialité', presentado por su amiga María Patiño, para dar las gracias a los cuerpos de seguridad por haber tomado cartas en el asunto.

Pero Belén no sólo se quiso referir al tuit de la policía sino que advirtió que se está investigando el caso:

Sé que la policía está al tanto de todo y me han dicho que no hable del tema. Solo digo una cosa: cuidadito, la policía está localizando a la gente.

La colaboradora de 'Sálvame' también quiso darle las gracias a sus compañeros por el apoyo recibido, en especial a Iker Jiménez.