Lara Álvarez se encara con Jorge Javier Vázquez: "Me dijeron que no querías verme porque te doy mala suerte"

Tras un 'Supervivientes' intenso e histórico, los dos presentadores del formato, Jorge Javier Vázquez y Lara Álvarez, se reencontraron en 'Sábado Deluxe' el 22 de julio de 2017. Ambos compartieron confidencias y aclararon algunas cosas sorprendentes.

Siempre ha habido muy buen rollo entre ellos y eso se ha mostrado en directo, con Jorge Javier en las galas de 'SV' y Lara desde Honduras.

El 20 de julio de 2017, con la final de la última edición del reality, ambos se reencontraron tras tres meses de tener contacto en la distancia y por poco se ponen a llorar.

Pero al sábado siguiente, en el 'Deluxe', descubrimos que Jorge Javier no quiso ver a su compañera antes de la gala. ¿Por qué? Lara tenía una inquietante versión:

Me dijeron que 'Jorge no quiere verte porque le da mala suerte', y yo quería saber si eso era verdad

El presentador le aclaró, sin embargo, que:

No es por mala suerte, sino que a mí lo que me gusta es que todo lo que se vea en televisión sea lo más cercano a la realidad, porque si llevo tres meses sin verte, el último día quiero que el encuentro sea en plató, para que la gente vea como son los sentimientos que tenemos al vernos de nuevo

En otro orden de cosas, Vázquez le preguntó a Lara:

Ella, muy diplomática, contestó:

No hay nadie que me haya gustado como para tener una relación, pero sí que es verdad que es muy bueno tener unos concursantes que te alegren la vista

El año pasado me alegré la vista con Mario D'Amico. Siempre está la broma de que los concursantes quieren ligar conmigo, pero nadie me ha hecho una propuesta seria que me haya hecho pensar.