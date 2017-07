Un micro abierto descubre a Kiko Matamoros cachondeándose de Terelu Campos

Nuevo caso de 'micro abierto' en 'Sálvame'. A estas alturas ya nos preguntamos si lo hacen a propósito o no. El 26 de julio de 2017, mientras Terelu Campos hablaba, escuchamos, de fondo, la voz de Kiko Matamoros riéndose de su compañero.

No es la primera vez que se escucha a un colaborador de 'Sálvame' en un momento en el que piensa que tiene el micro cerrado. Pero no lo entendemos muy bien. En el programa de T5 no suelen cerrar los micrófonos, principalmente porque son muchos los que hablan y siempre a la vez.

Entonces ¿Por qué dicen ciertas cosas los tertulianos cuando saben que se puede escuchar todo? Es normal que, en pleno directo, alguno meta la pata de vez en cuando pero eso es algo que, seguro, el programa sabe aprovechar.

Lo que ocurrió el miércoles 26 de julio fue lo siguiente. Lydia Lozano le preguntó a Kiko Matamoros si había hablado con su hija Laura sobre el hecho de que Belén Esteban no la apoyase para ganar 'Supervivientes 2017' o si le había contado algo de Alba Carrillo, la que fue su amiga en Honduras.

Matamoros, muy incómodo, le dijo a Lozano:

A ti te voy a contar lo que he hablado yo con mi hija...

Entonces, Lozano le preguntó a Terelu Campos, quien, al parecer, había hablado con Laura Matamoros recientemente.

La hija de María Teresa Campos contestó:

El otro día me pasé por la fiesta del final de ‘Supervivientes' y estuve un rato, un buen rato, hablando con Laura.

Y mientras que Terelu hablaba, se pudo escuchar de fondo a Matamoros, disgustado y chulesco, decir:

Y ésta qué pintaba en la fiesta de 'Supervivientes'

Matamoros se estaba riendo de su compañera pero lo raro es que el programa se dio cuenta y, en seguida, una cámara enfocó al tertuliano para ver si seguía. En cuanto se dio cuenta, Kiko cerró la boca.

A MILA XIMÉNEZ TAMBIÉN LE PASÓ

Esto nos recuerda a lo que le ocurrió a Mila Ximénez el 17 de julio de 2017 cuando el programa estaba haciendo una conexión en directo con una testigo que aseguraba haber visto a María José Campanario en la azotea de la clínica mental en la que supuestamente estaba ingresada.

El problema fue que la conexión no era buena y la conversación entre la testigo y los colaboradores era un caos, tanto que el director de ‘Sálvame, David Valldeperas estalló a gritos.

Y de repente -oh, casualidad- no cerraron bien el micro de Mila Ximénez y así pudimos escuchar decir a la colaboradora:

¡Qué tarde de mierda!