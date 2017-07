La cruel venganza de Jorge Javier Vázquez ante las "hostias" que le ha dado Alba Carrillo: "Estoy absolutamente decepcionado"

'SV2107' ha finalizado pero este jueves 27 de julio de 2017 se emitirá un debate especial con todos los concursantes.

El programa ya está grabado pero para asegurarse una buena audiencia, se ha filtrado la información de que Alba Carrillo había abandonado el plató tras una discusión con Jorge Javier Vázquez, quién ha hablado del tema en su blog de la revista Lecturas, la misma que ha destapado la 'exclusiva'. Qué casualidad ¿no?

Durante la final de 'SV2017', Alba Carrillo, que se quedó como segunda finalista, se mostró simpática, graciosa y autocrítica. Incluso reconoció que su madre, con la que participó durante las primeras semanas en Honduras, no era una buena influencia para ella.

Pero la polémica ya estaba servida. Ese día, el hijo de la modelo fue a visitarla al plató de Telecinco y aunque no se le vio la cara ni se escuchó su voz (puesto que es menor de edad), pero acudió sin el permiso de su padre, Fonsi Nieto, quien ha demandado a la madre de Alba y a la productora del programa.

Con este escándalo, Telecinco lleva una semana machacando, principalmente, a Lucía Pariente, a quién, entre otras cosas llaman "Lucifer"

El 25 de julio de 2017, la revista Lecturas publicó en exclusiva un incidente que había ocurrido durante la grabación del debate final de 'SV2017' que se emitirá este jueves 27 de julio de 2017.

Según la revista, en un momento del debate, Alba se sintió atacada por el presentador:

Como se había 'filtrado' la noticia, ese día, en ‘Sálvame', la estampida de Alba Carrillo fue tema principal. ¿Para qué? Pues para crear expectación y asegurarse una buena audiencia el jueves. Da igual si al final el momento no es tan tenso como nos lo han vendido, lo que Telecinco quiere son ganchos. Si luego hay quejas o decepciones, ¿qué más da?

Y he aquí lo raro. Para Lecturas trabaja Jorge Javier Vázquez, escribiendo un blog semanal. De hecho el presentador de 'Supervivientes' y 'Sálvame', ha alimentado la expectación escribiéndole una carta a Carrillo tras lo sucedido en el 'Debate'- y que nadie ha visto aún-.

Querida Alba: espero que cuando reciba esta carta se encuentre usted bien. Nuestra despedida fue un tanto abrupta, quizás porque no entendí que dirigiera hacia mí unos dardos innecesarios como injustos

Uno está ya hasta las narices de callarse, por lo que le digo que estoy absolutamente decepcionado con su comportamiento

Debería empezar a tomar conciencia de que malos ratos los pasamos todos, no solamente usted. Y que las 'espantás' están bien de manera puntualísima, pero cuando se convierten en una forma de vida dejan de ser eficaces y pierden toda la gracia.

Creo que tanto usted como yo necesitamos descansar el uno del otro. Ya si eso, cuando pase el verano hablamos un día. Si surge, tampoco forcemos nada.

Lunes, dos de la tarde. Recibo mensaje de Alba. Que quiere hablar conmigo para disculparse. Hala, ya me ha vuelto a ganar. ¡Ay diosito!, ¿por qué me has hecho tan facilón?