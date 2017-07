Telecinco nos tima con la bronca entre Alba Carrillo y Jorge Javier Vázquez: "¡Desagradecida!"

Durante varios días, en Telecinco nos han vendido que durante la grabación del último debate de 'SV2017' , Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo habían tenido la madre de todas las broncas. Al final, el programa se emitió el jueves 27 de julio de 2017 y la escena, aunque fue tensa, tampoco fue para tanto.

Los primeros en dar la noticia fueron los de la revista Lecturas el martes 25 de julio de 2017. Alba Carrillo había abandonado el último debate de 'SV2017', que todavía no se había emitido, tras un grave enfrentamiento con el presentador.

El propio Vázquez escribió, en su blog de Lecturas, una carta en la que llamaba "desagradecida" a Carrillo, adelantando un poco lo que había pasado y alegando que él no se merecía ese trato después de haber defendido públicamente a la modelo.

Y mientras, en 'Sálvame', no sólo hincharon la polémica sino que se dedicaron, durante días, a atacar a la madre de Carrillo, Lucía Pariente, quien había sido denunciada por el padre de su nieto (y ex de Alba), Fonsi Nieto, por llevar al niño a la última gala del reality.

Al final, todos estábamos pendientes de la espantada de Alba del plató del último debate de 'SV2017', una huida que, por cierto, no se emitió. Sí, señores. Hubo enfrentamiento, pero no vimos a la modelo salir disparada porque se fue durante una de las pausas publicitarias.

El resumen de lo que ocurrió es el siguiente: Alba tenía mala cara, cierto, pero fue Jorge Javier el que más cargó contra la ex concursante. Es decir, que el presentador no es ninguna víctima. Todo lo contrario.

Todo comenzó cuando Vázquez llamó un par de veces 'Lucifer' a Lucía Pariente (así la llaman sus 'allegados' en 'Sálvame').

Entonces, Alba, cansada de que se metieran con su madre, le dijo al presentador:

De verdad, yo te quiero un montón, pero vamos a hacer bromitas con otros también y no solo con mi madre, si no te importa

Y entonces, Jorge contraatacó con rabia.

Pues no, porque tú no sabes la relación que yo he tenido con tu madre durante estos 3 meses.

Eres muy injusta, chata. Y una desagradecida. Si hay alguien que os ha apoyado durante todo el concurso ha sido este que está presentando. Fíjate si te conozco que estabas aquí sentada con una cara de acelga y ya sabía que estabas enfadada. No tienes motivo. Tienes que estar contenta, ha cambiado tu imagen.

Hostias, la gente tiene que ser generosa con la gente que les apoya y yo le digo lo que le he dicho a tu madre de buen rollo. Tenemos buen rollo en las publicidades, ha venido a 'Sálvame' mogollón de veces...