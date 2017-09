¿Merece la pena lo nuevo de 'Velvet'? Paula Echevarría sigue más preocupada en posar que en actuar

Segunda (e intensa) jornada del FesTVal 2017 de Vitoria. El 5 de septiembre de 2017 se presentaron muchos de los productos televisivos que veremos la próxima temporada. El más importante fue 'Velvet Colección' el spin off de la famosa serie de A3 que ahora se emitirá en Movistar +.

¡'VELVET' SIGUE VIVA!

El programa de estrenos de este año en el FesTVal es apabullador. El más esperado y el que mayor revuelo mediático iba a causar era el de 'Velvet Colección'. La continuación de la mítica ficción de Antena3 que Movistar + compró hace unos meses para ir sobre seguro con su nuevo paquete de series de producción propia.

Sí, la estratega de Movistar+ es irreprochable. Sabían que había hambre de Velvet tras terminar con más de 4 millones de espectadores, por no hablar de la repercusión internacional que ha tenido la serie (aprovecho para decir que este verano me he topado con un club de fan de la serie en... ¡Ohio! ).

Ya hemos visto el capítulo piloto de 'Velvet Colección' y sólo podemos decir una cosa: No es un spin-off. Es la quinta temporada de ‘Velvet'. Punto. Esto no es malo. Simplemente , de momento, la serie no tiene entidad propia. Sigue endeudada con su original hasta el extremo. Es lógico. Para qué arriesgar si lo que hay ya funciona.

La trama se traslada a Barcelona, donde las famosas galerías implantan una sucursal. La mayoría del casting repite además de otros muchos nombres nuevos (Imanol Arias, Adriana Ozores, Mónica Cruz...) Damos por hecho que, a partir del capítulo tres (cuando Paula Echevarrría se va) la trama irá por derroteros distintos y que se centrará en la auténtica protagonista de esta aventura (Clara, el personaje al que interpreta la siempre estupenda Marta Hazas).

El problema del primer capítulo es que carece de objetivo argumental. No se echan las cartas. No sabes muy bien por dónde van a ir los tiros. No hay una trama principal que dé sentido a esta nueva serie. Pero repito, da igual.

Los fans de 'Velvet' van a disfrutarla con la misma, o incluso más pasión que la serie original. Para empezar, el empaque estilístico ha mejorado (la calidad de la imagen y la fotografía son soberbias), así como el ritmo (se ha pasado de los 70 a los 50 minutos).

Y sin ánimo de hacer spoilers, diré lo mejor que puedo decir de una serie: al final lloré. Mucho. Soy de lágrima fácil, lo reconozco. pero es que el mazazo que recibe el espectador en los últimos minutos es impactante y muy, muy emotivo.

Lo peor: Paula Echevarría. Menos mal que sólo sale en dos capítulos pero es que sigue más preocupada en posar que en actuar. (En una escena clave, cuando la tragedia se revela, la actriz, en vez de llorar, parece estar riéndose. Y no soy el único que lo percibió así).

Bambú Producciones ha sabido aprovechar el tirón y hacer lo que mejor sabe hacer: crear fantasías de evasión con envoltorios de lujo. No vamos a ver nada nuevo pero no es lo que queríamos. 'Velvet' sigue siendo 'Velvet'. Menos mal.

LA SORPRESA DE PAULA ECHEVARRÍA

Pero antes de ver el capítulo, la gran expectación se creó por la mañana, durante la rueda de prensa. Allí estaba casi todo el cast. Los nuevos y los veteranos. Paula Echevarría incluida. Y fue la todavía mujer de David Bustamante, la que nos dio la primera sorpresa. Y es que se trajo a su hija a Vitoria. La niña siguió atenta a su madre mientras hacía entrevistas en las que , por su puesto, se negó a hablar de su vida privada (De todas formas, ¿quién iba a preguntarle eso estando la niña ahí?)

Por otro lado, destaco la simpatía de Imano Arias ( quien reconoce "no haber sido muy amable " con los medios en el pasado), de Asier Etxeandia, de Marta Hazas (humilde y generosa ante su nueva faceta como estrella de ‘Velvet') y de una bellísima Mónica Cruz.

LA GRAN DUDA SOBRE 'OT'

El otro gran evento de la jornada fue la presentación de ‘OT 2017' . Tras el éxito de El reencuentro' de la primera edición, RTVE y Gestmusic Endemol Shine Iberia tomaron la decisión de recuperar uno de los concursos más revolucionarios e importantes de la historia de la televisión.

Liderados por uno de los rostros más conocidos y simbólicos de OT desde sus inicios, la gran Noemí Galera, (que será la directora de la nueva Academia) acudió en compañía de sus nuevos compinches del jurado: Mónica Naranjo, Joe Pérez-Orive (especialista en marketing, música y derechos de autor) y Manuel Martos (hijo de Raphael). Además, se anunció que habrá apariciones estelares de artistas famosos que actuarán de jurado por un día.

Toñi Prieto, responsable de entretenimiento de la pública, (y que no quiso hablar demasiado de la última y polémica selección de nuestro representante en Eurovisión) ha recalcado que el equipo de RTVE en Cataluña en Sant Cugat se hará cargo de la producción técnica del formato.

Hace pocos días ya se había anunciado que el presentador de ‘OT 2017' será Roberto Leal, un rostro habitual de la casa pero que, a priori, podría tener un perfil bajo para un formato tan importante como éste. ¿Es un fallo? ¿Ha metido la pata TVE? De momento no se puede saber. Leal es un experto en el directo, es guapo, carismático y un encanto ante la prensa. Pero repetimos, no es una figura de primer orden.

Los concursos musicales han derivado, en los últimos años, en darle más importancia a los jurados que a los concursantes. De ahí su éxito y de ahí el riesgo de este nuevo 'OT', en el que el único personaje de renombre es Mónica Naranjo.

Por otro lado, es bueno apostar por cuidar al concursante y no distraer al espectador con famosos o famosillos . Esperemos que la estrategia les funcione pero no estamos en 2001. La tele, los concursos y el consumo han cambiado mucho. Muchísimo.

LO NUEVO DEL MINISTERIO DEL TIEMPO

Y por último hemos visto lo nuevo de ‘El Ministerio del tiempo' que en breve volverá a La1 de TVE con la segunda mitad de su tercera temporada, ya sin Aura Garrido y con una enérgica y bellísima Macarena García como sustituta.