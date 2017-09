FesTVal 2017: Amaia Salamanca habla de su extrema delgadez: "Ha sido culpa del estrés"

Bambú se fue a la guerra. La productora de Velvet ha llevado todas sus fórmulas al frente de batalla con 'Tiempos de Guerra', la nueva serie de A3 que pudimos ver durante la tercera jornada del FesTVal de Vitoria de 2017. También hemos asistido a la premier de 'Si fueras tú', formato de ficción interactivo de TVE que parte de una buena idea pero muy mal desarrollada.

A las 10 h de la mañana del 6 de septiembre de 2017 se celebró una de las ruedas de prensa más esperadas: la serie ‘Tiempos de guerra'. Los periodistas, a estas alturas, ya estábamos agotados. Hablamos de uno de los orgullos de A3 para esta temporada.

Un reparto de lujo, una puesta en escena lustrosa y una fórmula imbatible: Melodrama romántico, actores de moda, otros tantos (los maduros) que dan prestigio y pinceladas de humor. Todas las señoras de este país deberían estar contentas. Ya tenemos sustituta para ‘Velvet'.

En la presentación estaban casi todas las estrellas de la serie: José Sacristán, Alicia Borrachero, Amaia Salamanca, Verónica Sánchez, Alex García, Alex Gadea, Anna Moliner, Silvia Alonso y Cristóbal Suárez.

Coronando la función estaba la madre de las series de este país, Sonia Martínez (Directora de ficción de Atresmedia), y Ramón Campos y Teresa Fernández Valdes, binomio propietario de ese mastodonte que es Bambú, productora que, por cierto, presenta este año 3 series en el FesTVal ('Velvet Colección, Traición y la que nos ocupa).

La rueda de presa fue lo de siempre. Que si se ha creado una gran familia, que si el rodaje está siendo duro pero muy satisfactorio, que si es un sueño hecho realidad... (lo repito: si uno va a estos eventos y se tapa los oídos le daría exactamente igual. Siempre dicen lo mismo).

Y como manda la promoción, los actores estaban encantadores. La primera con al que hablamos fue Amaia Salamanca , que se enfrenta a su primer protagonista en TV desde 'Gran Hotel'. Durante años, la actriz ha hecho papeles secundarios muy vistosos (‘Velvet', 'La Embajada'), algo de cine, se ha casado y ha tenido tres hijos.

Salamanca está guapísima, delgada, sí, pero guapísima. Tardamos un rato en plantearle la cuestión peor la contesta. De hecho nos contesta a todo con amabilidad y buen humor. Y es que no era fácil abordar el tema. En redes sociales llevan tiempo dando al voz de alarma por la 'extrema delgadez' de la actriz.

Salamanca admite que sí, que durante un tiempo ha perdido mucho tiempo pero que no tiene ningún trastorno alimenticio, que ha sido por estrés y por el volumen de trabajo. Y tiene razón al decir que lo que le fastidia es que se haga una polémica con esto cuando es un tema lo suficientemente grave como para especular. Bravo por ella.

Y es cierto que la rubia no para. Tras finalizar la serie le esperan dos películas. Eso sin contar con la más que probable segunda temporada de ‘Tiempos de guerra'.

A Amaia la hemos visto más relajada, más abierta y receptiva que en otros encuentros con la prensa. Nos ha hablado de su personaje, del "desgaste" que sufrió por la obra 'La Orestíada', de Esquilo. Y des sus hijos y su vida familiar.

Más intensa es la gran dama de 'Tiempos de guerra': Alicia Borrachero. Intensa pero sabia. Reconozco mi devoción por una actriz que ha estado muy subestimada durante años en nuestro país. (me parece incomprensible que no tenga la carrera que ha tenido Belén Rueda, por ejemplo).

Borrachero se enfrenta a ser cabeza de cartel de una producción como esta con tranquilidad y sabiendo que cuenta con el respaldo de cadena, productora y público.

¿ES BUENA TIEMPOS DE GUERRA? MEJOR QUE 'VELVET'

Y por la noche, por fin pudimos ver el piloto de 'Tiempos de guerra' , un primer episodio redondo, muy consciente de lo que es

No quiero desvelar nada de la trama pero diré que está muy bien contada, que no deja de ser un 'Velvet' en tiempos revueltos pero sin tanta ‘noñería' como la serie protagonizada por Miguel Ángel Silvestre. Aquí todo es algo más comedido, más sincero y muchísimo más entretenido.

Destaco el nivel actoral. Incluso una actriz hasta ahora tan limitada como Amaia Salamanca está perfecta. Se llevan los laureles son Verónica Sánchez y Alicia Borrachero. Decir que, tras la premier hubo una fiesta donde pudimos charlas con las protagonistas y no pudieron estar más entregadas y encantadoras con los periodistas.

Si 'Tiempos de guerra' no arrasa en audiencia, nada lo hará. Puede que no sea para todos los públicos pero sí para el que consume televisión.

'SI FUERAS TÚ': BUEN CONTENIDO, MALA FORMA

Otro estreno interesante fue el de 'Si fueras tú' una propuesta un poco loca de TVE. Se trata de una webserie (el piloto se estrenará en La1 pero el resto se verán en la web d ela pública) en la que el público dictamina lo que va a pasar. Al final de cada capítulo, se plantea una pregunta y dos respuestas. Los internautas deciden qué es lo que tiene que hacer la protagonista para verlo a la semana siguiente.

Es como una especie de 'Elige tu propia aventura' moderna. Y para colmo, tiene a Javier Olivares (creador de 'El Ministerio del tiempo') detrás del guion, lo que da ciertas garantías.

La historia tiene su gracia. Una joven se muda con su tío a una urbanización y allí descubre que nueve meses atrás, una chica había desaparecido sin dejar rastro. El truco está en que ambas jóvenes (la prota y la desaparecida) son exactamente iguales.

La propuesta es refrescante y llama la atención peor el producto sufre de una dirección de actores mediocre. Todos hablan muy despacio (con pausas dramáticas insoportables) y caminan a cámara lenta. No, por muy despacio que andes no causas más miedo.

Como curiosidad, decir que uno de los protagonistas de 'Si fueras tú' es Óscar Casas, clon de su hermano Mario. Un niño que acaba de estrenarse en esto del show business, apasionado, inseguro, 'chuleta' pero generoso con los medios.

La prota absoluta es María Pedraza, una niña a la que ya hemos visto en La casa de papel, serie de Antena3 3n al que no estaba mal pero que en la que nos ocupa no da la talla. No es culpa de ella. Es responsabilidad de un director que no ha sabido llevarla por el buen camino.

DE LA PESADEZ DE 0# A LO NUEVO DE SUPER SHORE

Durante la tercera jornada del FesTVal también pudimos ver un adelanto de lo nuevo de ‘Super Shore' (MTV), mientras que #0 presentó sus novedades en una rueda de prensa interminable (¡4 horas!) en la que se dedicaron a repetir lo que ya habíamos visto en el dossier de prensa.