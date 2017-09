El cabreo de Melanie Olivares después de colgar su desnudo en las redes termina con un 'recado' para su ex Willy Toledo

Este 10 de septiembre de 2017 la actriz Melani Olivares visitó el plató de 'Mad in Spain', el poco exitoso programa de Telecinco para el verano presentado por Jordi González, y allí habló de su reciente desnudo colgado por ella misma en redes sociales... Dejando además un recado envenenado para su ex, el polémico actor y activista de ultraizquierda, Willy Toledo.

El programa presentado por Jordi González trató entre otras cuestiones de la repercusión de los famosos en las redes sociales y lo que tienen que aguantar por parte de los trolls.

Para ilustrarnos sobre esta cuestión, el debate invitó a la actriz Melani Olivares, conocida por su papel de Paz en la ya desparecida ‘Aída' en Telecinco. La intérprete había sufrido, hacía pocas semanas, duras críticas por colgar una foto suya en Instagram en la que posaba desnuda, dándose un baño con su hijo.

En la imagen no se ve gran cosa, sólo un poco de un pecho, lo que generó cierta polémica durante el verano ya que en redes sociales está prohibido mostrar pezones. Apenas unos días después la actriz subió otra foto suya completamente desnuda de espaldas.

En 'Mad in Spain', Olivares se mostró sorprendida y ofendida con la polémica causada:

Es una foto bonita y no hago una exhibición de 'mira qué buena estoy', no tenemos que sentirnos exigidos por una sociedad que exige a las mujeres cosas con las que no estoy de acuerdo.