El cantante Francisco, vetado por la 'secta' de Podemos: "¡Cobardes!"

El 10 de septiembre de 2017, uno de los tertulianos de 'Mad in Spain' (Telecinco), el cantante Francisco, cobró un inusual protagonismo al denunciar públicamente ser víctima de un boicot por parte de Podemos.

Ese día, en el programa presentado por Jordi González se debatió sobre la relación de los famosos y las redes sociales. Por una parte, el propio conductor denunció recibir amenazas de muerte mientras que la actriz Melani Olivares habló sobre la polémica causada tras colgar en Instagram una foto semidesnuda. Jordi González, acostumbrado a las amenazas de muerte que recibe de las redes.

Pero la sorpresa la dio uno de los tertulianos del programa, el cantante Francisco. El valenciano desveló que desde que publicó un comentario en Facebook, ha sido vetado por varios partidos políticos.

Hay dos grupos políticos que me han vetado, Podemos y Compromís. No me contratan. Eso sí que es de cobardes y de tener mala leche. Uno no puede jugar jamás con el trabajo y el pan de uno, no es democrático.

Fue un comentario en Facebook, en mi propio muro privado lo que desató el problema, no en mi página profesional. A partir de ahí yo he aprendido cómo gestionar las redes sociales, pero me consideraba tonto en ese tema. No tenía por qué ser un cerebro de las redes. Yo dejaba entrar a la gente en mi Facebook, pero el 95% de las personas eran maravillosas.