Pablo Motos le hace pasar miedo, mucho miedo, a Pilar Rubio: “Me he asustado”

Momento tenso el que se vivió el lunes 11 de septiembre de 2017 en 'El Hormiguero' de A3. La colaboradora del programa, Pilar Rubio se enfrentó a una de sus pruebas más duras y reconoció haber pasado mucho miedo.

Los retos que Pablo Motos le hace hacer a Pilar Rubio cada semana son sorprendentes y divertidos (de hecho , la presentadora ha recuperado el prestigio perdido en T5 gracias a 'El Hormiguero') pero , de vez en cuando, se cruza una línea.

El lunes 11 de septiembre de 2017, Rubio inauguró temporada en el show de A3 . La colaboradora tenía que meterse en un enorme globo de agua y salir de él. Durante varios minutos se metió en él con "agua helada" y algo para pincharlo.

Pilar se metió en el agua pero tardó más de lo normal. Motos y Mireia Belmonte-la nadadora fue la invitada de la noche- la llamaron y al final pudo salir aunque muerta de frío y visiblemente afectada.

De hecho, la mujer de Sergio Ramos dijo que se había "asustado mucho" y que esa sería su última prueba en el agua.

CRISTINA PARDO Y SU ZASCA A PABLO MOTOS

Por otro lado, Cristina Pardo volvió a ‘El Hormiguero' después de su debut como colaboradora la semana anterior, cuando Motos la confundió con Pilar Rubio y ella, la verdad, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Sobre su primera vez en el programa, Pardo le dijo a Motos:

Yo lo hice mal porque estaba muy nerviosa, pero tú bien, porque me confundiste con Pilar Rubio y eso no me pasa muy a menudo