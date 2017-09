Por fin alguien le ‘escupe’ a Carlota Corredera la verdad: “¡No eres nadie!”

Por fin alguien en T5 se ha atrevido a atacar a la incomprensiblemente todopoderosa Carlota Corredera. El 12 de septiembre de 2017, Carmen Gahona, pareja del cantante Chiquetete, apareció en 'Sálvame' y humilló a la presentadora.

Si uno atiende a las redes sociales o bien pregunta a su círculo cercano, se encontrará con pocas personas que hablen bien de Carlota Corredera. Hay una impresión generalizada de que la directora.-presentadora-modelo-escritora está ahí por imposición de otros, no por su talento, que ha llegado tan lejos demasiado deprisa.

La conductora de ‘Sálvame' es la chica para todo en Telecinco y casi nadie, dentro de la cadena, se atreve a decir nada malo de ella. Pues eso parece haber terminado.

Todo comenzó el 9 de septiembre de 2017 en 'Sábado Deluxe' donde se organizó un debate sobre la capacidad que tiene Isabel Pantoja para deshacerse de sus amigos. Hasta el plató acudió, entre otros, Carmen Gahona, pareja de Chiquetete-primo de la tonadillera-.

Gahona, en el debate criticó duramente a la familia Pantoja en especial a Isabel y a su hermano Bernardo Pantoja, padre de la colaboradora de Sálvame, Anabel Pantoja.

El 12 de septiembre de 2017 Gahona visitó el plató de ‘Sálvame diario' y justo antes de entrar ya discutió con Carlota Corredera. La presentadora no estaba de acuerdo con lo que había dicho su invitada sobre Bernado Pantoja. Y no sólo eso. Corredera se atrevió a decir en directo

Al parecer, el trato de los trabajadores con su invitada estaba siendo difícil esa tarde, algo que se demostró cuando Gahona le soltó a la presentadora.

Corredera la reprochó a la exconcursante de ‘SV' que se estaba portando mal con los ayudantes del producción del programa, a lo que Gahona contestó:

La presentadora recordó entonces las palabras de Gahona hacia Bernardo Pantoja "con tanta vehemencia que yo creo que eran inapropiadas.

Gahona, fuera de sí, le dijo a Carlota:

Tu opinión es que me importa muy poco. Tú no tienes derecho a decirme que cuando me veas por los pasillos me vas a llamar la atención, porque tú no eres nadie para llamarme la atención