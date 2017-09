Cabreo sin precedentes de Jorge Javier Vázquez con Belén Esteban: "¡Tu entrevista fue un espanto!"

Lo volvemos a decir: Belén Esteban se ha quedado sola. Ya ni sus más íntimos amigos la apoyan después de revelar las intimidades de María José Campanario. El 16 de septiembre de 2017, hasta Jorge Javier Vázquez la humilló públicamente. Sí, la mal llamada 'princesa del pueblo' ya no es tal pero en T5 siguen explotando la polémica para hacer caja.

El 9 de septiembre de 2017, Belén Esteban reapareció en 'Sábado Deluxe' para contar que María José Campanario la había llamado por teléfono durante su ingreso en un hospital psiquiátrico.

Belén se enfrentó, durante la semana siguiente, a duras críticas por parte del público y sus compañeros por haber desvelado intimidades de una mujer que en ese momento esta en una situación más que vulnerable.

El sábado 16 de septiembre de 2017, 'Sábado Deluxe' volvió a explotar la polémica pero esta vez con Jorge Javier Vázquez, quien volvía a sus funciones como presentador tras el parón veraniego.

El conductor del programa regresó 'fuerte' y no dudó en dar su opinión sobre la entrevista de Belén la semana anterior. Y es que, para Jorge Javier , lo que hizo su 'amiga' no tiene justificación:

Me sentí muy feliz de no tener que presentar esa noche el programa. Estaba cabreado y no entendía porque hiciste esta entrevista

Esto sí que no se lo esperaba Belén Esteban. Su gran 'apoyo' dentro de 'Sálvame' le estaba dando la espalda. La de Paracuellos, descolocada, quiso justificarse diciendo:

Yo cuando me voy de aquí no me voy como cuando salgo de una entrevista. Yo respeto todas las opiniones, entiendo las críticas y tengo varios días que me arrepiento, pero luego no me arrepiento

"Es verdad que hubo detalles que no tenía que haber contado. Yo sé que me he podido pasar en algunas cosas, pero yo no he contado toda la conversación. Me he equivocado en que ella estaba mala. Yo no puedo traicionarla, porque no es amiga mía, ni familia ni nada.

No tenía que haber dicho porque lo cuento porque Jesús me sentó el teléfono. Lo conté porque me sentó muy mal, pero no era para vengarme. Mi hija ya tiene 18 años y a quien la tienen que llamar es a ella si quieren que vea a sus hermanos. A lo mejor ahora me van a criticar, pero no es verdad que digan eso, es falso.