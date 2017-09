Justicias e injusticias de los 'Emmy 2017': ¿De verdad merecía ganar Nicole Kidman?

En la madrugada del 18 de septiembre de 2017 se celebró la edición 69 de los premios Emmy. 'The Handmaid's Tale' arrasó en la categoría de drama, mientras que, una vez más, 'Veep' ganó como comedia. Repasamos la lista completa de triunfadores y los ponemos a juicio.

El Microsoft Theater de Los Ángeles fue el lugar escogido para la gala más importante de la TVE USA, presentada en esta ocasión por el humorista Stephen Colbert.

No hubo demasiadas sorpresas y, al final, esa pesadilla post-apocalíptica llamada 'The Handmaid's Tale' se llevó los premios más importantes en su categoría a mejor Drama.

Es la primera vez que una serie que se puede ver exclusivamente en internet (es de la plataforma Hulu, aunque en España se puede ver por HBO) gana el máximo galardón de los Emmy. Lo merece. La ficción basada en el libro de Margaret Atwood se ha convertido en uno de los fenómenos del año. Una obra maestra sin parangón que ha merecido todos y cada uno de los premios que ha recibido (gracias a que no ha triunfado 'Westworld', la que posiblemente ha sido la serie más sobrevalorada de la temporada).

Un año más, tanto 'Veep' como su protagonista, Julia Louis-Dreyfus, se han llevado el Emmy a mejor Comedia y mejor actriz en esta categoría. Ahora que la serie ha dejado de ser una parodia de la Casa Blanca y se ha convertido casi en un documental de la locura que está ocurriendo en el despacho oval, puede que sea más necesaria que nunca. O todo lo contrario.

Este año, una de las categorías más disputadas era la de mejor Miniserie: 'Big Little Lies', 'Feud', The Night Of', 'Fargo' y 'Genius'. Sin duda, cualquiera de las tres primeras podían haber ganado pero fue, finalmente, 'Big Little Lies' la que se llevó el gato al agua confirmándose como el fenómeno social que es (era mi favorita aunque si hablamos de calidad , la mejor era 'The Night Of').

También estaba muy reñido el premio a mejor Actriz de miniserie: Carrie Coon, ('Fargo'), Felicity Huffman ('American Crime'), Nicole Kidman ('Big Little Lies') Jessica Lange ('Feud'), Susan Sarandon ('Feud'), Reese Witherspoon( 'Big Little Lies').

Para un servidor, el Emmy estaba entre Kidman, Witherspoon y Sarandon.

Si tuviese que elegir, hubiese premiado a la segunda porque, principalmente, estaba tremenda en un papel mucho menos agradecido (y difícil) que los de sus compañeras.

Pero, al final, fue Nicole Kidman la que se coronó, lo que refuerza el año de resurgimiento profesional de la actriz. Bravo por ella.

Por último, decir que no entiendo muy bien el premio de Donald Glover como mejor actor protagonista de comedia por 'Atlanta'. Se lo merecía, sí, pero más Jeffrey Tambor por Transparent'.

Menos mal que los académicos nos han compensado con el indiscutible Emmy al mejor actor secundario en Drama a John Lithgow por 'The Crown'

Lista completa de ganadores

Mejor serie de drama

- 'Better Call Saul'

- 'The Crown'

- 'The Handmaid's Tale' (GANADORA)

- 'House of Cards'

- 'Stranger Things'

- 'This Is Us'

- 'Westworld'

Mejor serie de comedia

- 'Atlanta'

- 'Black-ish'

- 'Master of None'

- 'Modern Family'

- 'Silicon Valley'

- 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

- 'Veep' (GANADORA)



Mejor actriz protagonista de una serie de drama

- Viola Davis - 'How to Get Away With Murder'

- Claire Foy - 'The Crown'

- Elisabeth Moss - 'The Handmaid's Tale' (GANADORA)

- Keri Russell - 'The Americans'

- Evan Rachel Wood - 'Westworld'

- Robin Wright - 'House of Cards'

Mejor actor protagonista de una serie de drama

- Sterling K. Brown - 'This Is Us' (GANADOR)

- Anthony Hopkins - 'Westworld'

- Bob Odenkirk - 'Better Call Saul'

- Matthew Rhys - 'The Americans'

- Liev Schreiber - 'Ray Donovan'

- Kevin Spacey - 'House of Cards'

- Milo Ventimiglia - 'This Is Us'

Mejor actriz de reparto de una serie de drama

- Uzo Aduba - 'Orange is the New Black'

- Millie Bobby Brown - 'Stranger Things'

- Ann Dowd - 'The Handmaid's Tale' (GANADORA)

- Samira Wiley - 'The Handmaid's Tale'

- Chrissy Metz - 'This Is Us'

- Thandie Newton - 'Westworld'



Mejor actor de reparto de una serie de drama

- Jonathan Banks - 'Better Call Saul'

- Mandy Patinkin - 'Homeland'

- Michael Kelly - 'House of Cards'

- David Harbour - 'Stranger Things'

- John Lithgow - 'The Crown' (GANADOR)

- Ron Cephas Jones - 'This Is Us'

- Jeffrey Wright - 'Westworld'



Mejor actriz protagonista de una serie de comedia

- Pamela Adlon - 'Better Things'

- Jane Fonda - 'Grace and Frankie'

- Allison Janney - 'Mom'

- Ellie Kemper - 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

- Julia Louis-Dreyfus - 'Veep' (GANADORA)

- Tracee Ellis Ross - 'Black-ish'

- Lily Tomlin - 'Grace and Frankie'

Mejor actor protagonista de una serie de comedia

- Anthony Anderson - 'Black-ish'

- Aziz Ansari - 'Master of None'

- Zach Galifianakis - 'Baskets'

- Donald Glover - 'Atlanta' (GANADOR)

- William H. Macy - 'Shameless'

- Jeffrey Tambor - 'Transparent'

Mejor actriz de reparto de una serie de comedia

- Leslie Jones - 'Saturday Night Live'

- Kate McKinnon - 'Saturday Night Live' (GANADORA)

- Vanessa Bayer - 'Saturday Night Live'

- Kathryn Hahn - 'Transparent'

- Judith Light - 'Transparent'

Anna Chlumsky - 'Veep'

Mejor actor de reparto de una serie de comedia

- Louie Anderson - 'Baskets'

- Ty Burrell - 'Modern Family'

- Alec Baldwin - 'Saturday Night Live' (GANADOR)

- Tituss Burgess - 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

- Tony Hale - 'Veep'

- Matt Walsh - 'Veep'



Mejor dirección de una serie de drama

- 'Better Call Saul' - "Witness"

- 'Homeland' - "America First"

- 'Stranger Things' - "Chapter One: The Vanishing of Will Byers"

- 'The Crown' - "Hyde Park Corner"

- 'The Handmaid's Tale' - "Offred (Pilot)" (GANADOR)

- 'The Handmaid's Tale' - "The Bridge"

Mejor dirección de una serie de comedia

- 'Atlanta' - "B.A.N." (GANADORA)

- 'Silicon Valley' - "Intellectual Property"

- 'Silicon Valley' - "Server Error"

- 'Veep' - "Blurb"

- 'Veep' - "Groundbreaking"

- 'Veep' - "Justice"

Mejor guion de una serie de drama

- 'Better Call Saul' - "Chicanery"

- 'Stranger Things' - "Chapter One: The Vanishing of Will Byers"

- 'The Americans' - "The Soviet Division"

- 'The Crown' - "Assassins"

- 'The Handmaid's Tale' - "Offred (Pilot)" (GANADOR)

- 'Westworld' - "The Bicameral Mind"

Mejor guion de una serie de comedia

- 'Atlanta' - "B.A.N."

- 'Atlanta' - "Streets On Lock"

- 'Master of None' - "Thanksgiving" (GANADOR)

- 'Silicon Valley' - "Success Failure"

- 'Veep' - "Georgia"

'Veep' - "Groundbreaking"

Mejor TV Movie

- 'Black Mirror' - "San Junipero" (GANADOR)

- 'Dolly Parton's Christmas of Many Colors: Circle of Love'

- 'Sherlock' - "The Lying Detective"

- 'The Immortal Life of Henrietta Lacks'

- 'The Wizard of Lies'

Mejor miniserie

- 'Big Little Lies' (GANADORA)

- 'Fargo'

- 'Feud'

- 'Genius'

- 'The Night Of'

Mejor actriz protagonista de una miniserie o TV Movie

- Carrie Coon - 'Fargo'

- Felicity Huffman - 'American Crime'

- Nicole Kidman - 'Big Little Lies' (GANADORA)

- Jessica Lange - 'Feud'

- Susan Sarandon - 'Feud'

- Reese Witherspoon - 'Big Little Lies'

Mejor actor protagonista de una miniserie o TV Movie

- Riz Ahmed - 'The Night Of' (GANADOR)

- Benedict Cumberbatch - 'Sherlock'

- Robert De Niro - 'The Wizard of Lies'

- Ewan McGregor - 'Fargo'

- Greoffrey Rush - 'Genius'

- John Turturro - 'The Night Of'

Mejor actriz de reparto de una miniserie o TV Movie

- Regina King - 'American Crime'

- Shailene Woodley - 'Big Little Lies'

- Laura Dern - 'Big Little Lies' (GANADORA)

- Judy Davis - 'Feud'

- Jackie Hoffman - 'Feud'

- Michelle Pfeiffer - 'The Wizard of Lies'

Mejor actor de reparto de una miniserie o TV Movie

- Alexander Skarsgard - 'Big Little Lies' (GANADOR)

- David Thewlis - 'Fargo'

- Alfred Molina - 'Feud'

- Stanley Tucci - 'Feud'

- Bill Camp - 'The Night Of'

- Michael K. Williams - 'The Night Of'

Mejor dirección de una miniserie o TV Movie

- 'Big Little Lies' (GANADOR)

- 'Fargo' - "The Law of Vacant Places"

- 'Feud' - "And the Winner Is... (The Oscars of 1963)"

- 'Genius' - "Einstein: Chapter One"

- 'The Night Of' - "The Art of War"

Mejor guion de una miniserie o TV Movie

- 'Big Little Lies'

- 'Black Mirror' - "San Junipero" (GANADOR)

- 'Fargo' - "The Law of Vacant Places"

- 'Feud' - "And the Winner Is... (The Oscars of 1963)"

- 'Feud' - "Pilot"

- 'The Night Of' - "The Call of the Wild"

Mejor reality show

- 'The Amazing Race'

- 'American Ninja Warrior'

- 'Project Runway'

- 'RuPaul's Drag Race'

- 'The Voice' (GANADOR)

- 'Top Chef'

Mejor guión de variedades

- 'Full Frontal with Samantha Bee'

- 'Last Week Tonight with John Oliver' (GANADOR)

- 'Late Night with Seth Meyers'

- 'The Late Show with Stephen Colbert'

- 'Saturday Night Live'

Mejor programa de variedades o late show

- 'Full Frontal With Samantha Bee'

- 'Jimmy Kimmel Live'

- 'Last Week Tonight With John Oliver' (GANADOR)

- 'Real Time With Bill Maher'

- 'The Late Late Show With James Corden'

- 'The Late Show With Stephen Colbert'

Mejor dirección de variedades

- 'Drunk History' (Episodio: Hamilton)

- 'Jimmy Kimmel Live!' (Episodio: The (RED) Show)

- 'Last Week with John Oliver' (Episodio: Multi-Level Marketing)

- 'The Late Show with Stephen Colbert' (Episodio 0179)

- 'Saturday Night Live' (Invitado: Jimmy Fallon) (GANADOR)

Mejor programa de sketches

- 'Billy on the Street'

- 'Documentary Now!'

- 'Drunk History'

- 'Portlandia'

- 'Saturday Night Live' (GANADOR)

- 'Tracey Ullman's Show'