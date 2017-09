El 'hachazo' de Jordi Cruz a Anabel Alonso en 'MasterChef Celebrity': "Cuidado con reírte de mi oficio"

El 19 de septiembre de 2017 se vivió uno de los grandes duelos televisivos de la temporada. Por un lado, en Telecinco se estrenó-con una gran primera gala- 'Gran Hermano Revolution', mientras que TVE arrancó la segunda edición de uno de los mejores shows del año pasado, 'MasterChef Celebrity'.

El truco de la versión con famosos del famoso concurso culinario está en su casting, celebridades que nunca te esperarías en un formato similar y que por eso funcionan.

Este año, los VIPS que luchan entre fogones son: Anabel Alonso, Bibiana Fernández, Carlos Baute, Edu Soto, José Corbacho, Juan Betancourt, Marina San José, Patricia Montero, Pepón Nieto, Saúl Craviotto, Silvia Abril y Usun Yoon (que fue la primera expulsada del show).

Vista la primera entrega, todavía hay muy buen rollo y casi nadie se perfila como el héroe o el villano de esta edición aunque hubo un momento más o menos tenso entre Anabel Alonso y el chef Jordi Cruz.

La actriz de 'Amar es para siempre' (Antena 3) o 'Aída' se pasó el programa haciendo chistes de todo. Parecía que no se tomaba en serio el concurso (en realidad, esa es la sensación que muestran este año la mayoría de los concursantes pero en el caso de Alonso es más acentuada).

El caso es que, durante el juicio al plato de la prueba de eliminación, Jordi Cruz le dejó las cosas claras a la actriz:

Tienes una parte maravillosa y me encanta ver tu guasa, pero cuidado con reírte de mi oficio porque yo no me río del tuyo.