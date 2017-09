¡La gran mentira!: Jorge Javier Vázquez y su 'GH Revolution' ponen en jaque mate a Telecinco

'Gran Hermano' lleva años agonizando y la cosa no parece ir a mejor. El estreno de la llamada edición 'Revolution' ha sido muy decepcionante a nivel de audiencia, lo que supone un palo para la cadena y para el presentador, Jorge Javier Vázquez. Pero aquí no acaban los problemas, un concursante ya ha denunciado que el programa es un "fraude".

Como crítico de televisión he de decir que como producto televisivo, 'GH Revolution' comenzó muy bien. Fue una primera gala bien construida, algo pesada (como todo show que dura cuatro horas) pero desesperada por entretener. No es una 'revolución', más bien una 'evolución' del programa pero a la gente parece que no le han gustado ciertas decisiones como la de cancelar el canal 24 horas.

Pero sorprendentemente, o no, el estreno de 'GH Revolution' el 19 de septiembre de 2017 se convirtió en la gala menos vista de la historia del reality. Un 16,2 % de la audiencia no es suficiente para un formato así. En Telecinco se pensaban que con la edición anterior se había tocado fondo, pero no. Deberían estar preocupados, mucho.

Pero puede que no esté todo perdido. En los últimos años, las galas inaugurales han ido decreciendo en audiencia aunque los datos han ido mejorando semana tras semana, después de que la gente conozca bien a los concursantes y las tramas crezcan.

Caso aparte es el de Jorge Javier Vázquez. En su regreso a 'Gran Hermano' hay que reconocer que estaba mejor, más cómo y entregado que el año pasado pero no ha sido suficiente. Habrá quienes le culpen del fracaso por sustituir a la 'madre' del programa, Mercedes Milá, pero los problemas del reality son más profundos.

Hay que aceptar ya, de una vez por todas, que el público está cansado, que el formato, por muchos giros que le den, está quemado. Esto no significa que los realities no funcionen. 'Supervivientes', por ejemplo, sigue en buena forma, lo que significa que el público prefiere ver a personajes famosos que a anónimos.

Pero Telecinco sigue cometiendo el error de no hacer caso a la audiencia, de creer que con promoción y sobrecarga, al final la audiencia 'comprará' el producto. Lo que no entienden es que lo que han conseguido es que nos hartemos. Se piensan que por poner tres galas semanales de 'GH', por ejemplo, convertiremos al programa en un éxito. Mentira.

ACUSACIÓN DE FRAUDE

Cristian Moreira, uno de los 100 concursantes de GH Revolution, ha denunciado el presunto fraude de la nueva edición del reality de Telecinco.

Según confesó el joven en Instagram: