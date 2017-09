Paz Padilla incomoda a Bertín Osborne pero se niega a hablar de la imputación de su marido 'sociata'

El 20 de septiembre de 2017, la estrella invitada de 'Mi casa es la tuya' fue Paz Padilla quien abrió las puertas de su impresionante casa madrileña a Bertín Osborne.

Fue una entrevista accidentada en la que la presentadora de 'Sálvame' no paró de hablar en ningún momento, mareando a todo el personal.

Detrás de la careta de humorista está Mari Paz, y procuro protegerme. Por eso no doy entrevistas, hablando sobre mi vida privada, desde hace 20 años. No siempre estoy de buen humor, aunque en la tele lo parezca

Así arrancó Paz Padilla su entrevista con Bertín Osborne, quién se acercó a ver a la conductora de 'Sálvame' hasta su lujosa casa madrileña.

Fue un programa caótico, casi agotador. La intérprete de 'La Chusa' en 'La que se avecina' no paró de hablar, gritar, hacer chistes y moverse de un sitio para otro. Bertín se limitó a reírse y poco más.

Para colmo, hubo problemas de todo tipo. Primero rompió a llover y decidieron cargar el sofá y trasladarlo al interior. Luego, hubo cortes constantes del suministro eléctrico, lo que volvió más loca la entrevista (Ojo, fue divertida pero agotadora).

INFANCIA POBRE Y ORGULLO DE HIJA

Para empezar, y como en todas las entregas de 'Mi casa es la tuya', la invitada comenzó hablando de su familia y de su infancia:

Yo he heredado el sentido del humor de mi madre, Doña Lola. Ella nunca está triste, siempre está feliz. Nunca he visto a mi madre llorar, ni estar cabreada.

Mi madre decía que no quería que fuera artista. Pensaba que en el mundo de la artista solo había drogas y folleteo. Yo nunca he visto el folleteo.

Me escapé de casa. Me fui con una barra de pan y un trozo de mortadela a un parque cerca de mi casa, y me subí a un árbol. Todo el mundo estaba buscándome, y al final volví a casa, pero me escondí debajo de la cama, fingiendo que me había quedado dormida allí jugado. Mi madre me sacó por las piernas, pero al final no me dijo nada.

En mi casa no había mucho dinero. Mi madre era una busca-vidas. Tenía que ir a la panadería a pedir el pan duro del día anterior. Yo soy una privilegiada. No quiero que a mi madre le falte de nada, pero a mi hija le he enseñado a valorar lo que tenemos, mirando lo que tenía yo en el pasado