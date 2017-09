No nos engañemos: Lo que le han hecho a María Teresa Campos en T5 se llama humillación

El 21 de septiembre de 2017 se supo la noticia: María Teresa Campos volvía a la tele como colaboradora especial del debate de GH Revolution.

Muchos pensarán que es la estrategia de T5 para levantar el show pero puede que sea todo lo contrario.

María Teresa Campos llevaba meses de baja. Primero porque se quedó sin su ‘Qué Tiempo tan Feliz' y segundo porque se estaba recuperando de unos importantes problemas de salud que tuvo antes del verano.

Y la forma que tiene T5 de hacer regresar a la Campos delante de las cámaras ha sido, nada más y nada menos, que con ‘GH Revolution'. Lo hará como comentarista del programa, algo que , sin duda, es poco para ella.

Cierto es que no es la primera vez que María Teresa comenta ‘GH'. Ya lo hacía cuando era la ‘reina de las mañanas' de T5, hace 15 años pero dentro de su programa. Lo de ahora es distinto. Llega como personaje secundario una mujer que lo ha sido todo en TV.

El largo -y quien sabe si eterno- invierno de Las Campos

Tampoco es la primera vez que la madre de Terelu está en un segundo plano. En ‘Sálvame' lleva años apareciendo semanalmente como ‘Defensora de la audiencia' pero ahí sí la tratan como la estrella que es y, además, se trata del peaje que tenía que pasar para que T5 le diese ‘Qué tiempo tan feliz'.

A lo mejor me equivoco pero tener a alguien tan icónico como María Teresa Campos y relegarla a comentar un reality me parece que es desaprovecharla, e incluso humillarla, lo que me hace pensar, de nuevo, que las relaciones entre la periodista y los directivos de la cadena no debe de ser muy buena.

Y por otro lado tenemos el hecho de que ‘GH Revolution' está siendo un fracaso. La gala inaugural fue la menos vista de la historia del programa y para colmo, el 21 de septiembre de 2017, la segunda bajó en audiencia con un triste 15,7% de cuota de pantalla.