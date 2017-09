¿Por qué rompieron a llorar amargamente Carlota Corredera y Toñi Moreno en 'Viva la vida’?

Por enésima vez, Carlota Corredera ha protagonizado un momento cursi en Telecinco. El domingo 24 de septiembre de 2017, la presentadora de 'Sálvame' se acercó a 'Viva la vida' para hablar, de nuevo, de su bajada de peso. La conversación con Toñi Moreno se volvió dramática y ambas mujeres terminaron abrazadas y llorando.

No le quitamos el mérito a Carlota Corredera por haber perdido 60 kilos en un año y por reconocer sus adicciones con la comida pero llega un momento que parece que no sabe hablar de otra cosa, que su valor reside en su peso. Nada más. Si cambiara el discurso puede que la viésemos como una presentadora, que se supone que es lo que es, y no como una especie de gurú de las dietas.

'Soy una pringada' machaca a Carlota Corredera: "Gorda traicionera"

Pues eso, la directora-presentadora-modelo ocasional-escritora-colaboradora y profeta de la vida sana volvió, el domingo 24 de septiembre de 2017, a hablar de su libro, es decir, de cómo perdió peso, en 'Viva la vida'.

Carlota se sinceró ante Toñi Moreno y le dijo:

Hay pesos más pesados que los de la báscula, que son los pesos emocionales. Mi problema de peso es para toda la vida, llegar hasta ese punto no es fácil de asumir.

Me encanta comer, soy muy feliz comiendo. Por desgracia, las cosas que me gustan comer engordan y más allá de ello, me hacen daño. Tengo una adicción con la comida que puedo controlar, pero el lado oscuro siempre está ahí.

La presentadora de 'Sálvame' también aprovechó para hablar de la muerte de su padre:

Perdí a mi padre con 20 años, yo era tan solo una jovencita y el primer fin de semana que volví a casa tras estudiar en Santiago mi padre nos reunió a todos y nos confesó que estaba malito. Luchó durante dos años y fue difícil. Era muy buena persona con todo el mundo.

Ante esta confesión, Toñi Moreno se emocionó al recordar también a su padre fallecido:

Me he emocionado porque estábamos hablando de dos buenísimas personas.

Y acto seguido, ambas presentadoras se fundieron en un abrazo y rompieron a llorar.