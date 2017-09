A falta de trabajo en Telecinco, Karmele Marchante pierde los papeles como buena independentista rabiosa: "Rajoy es un cerdo facha y un dictador"

Hace años que Karmele marchante salió escaldada de ‘Sálvame', programa en el que según ella sufrió un auténtico "acoso". Ahora, con el referéndum ilegal de Cataluña a la vuelta de la esquina, la periodista está haciendo una campaña feroz (e imprudente) a favor de la independencia.

No es la primera vez que Karmele Marchante se manifiesta apoyando la independencia catalana. De hecho, ya salió en la portada de 'Interviú' vestida únicamente con una estelada.

Eso sí, la periodista sigue viviendo en Madrid, tal y como nos informa En Blau, en una entrevista que le realizaron a Marchante y que fue publicada el 24 de septiembre de 2017. En ella, Karmele dice cosas tan 'extremas' como:

De hecho, la periodista declara que deberían "quemar" tanto el Tribunal Constitucional como la Conferencia Episcopal.

A Rajoy le diría cerdo, dictador y de todo, si es que me digno a hablar con él... Es usted un cerdo facha. Ya lo he tenido delante cuando era ministro de "incultura".

Cuando trabajaba en la época de Franco, yo era libre, hacía lo que me daba la gana. Ahora, como catalana, no me siento libre.

Repetimos, Karmele vive en Madrid porque, según ella:

Me gustaría mucho poder volver a Barcelona, pero no puedo ir porque no encuentro un trabajo que me interese y que me permita vivir.