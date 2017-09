Isabel Gemio, televisión para "planchar" y el fracaso estrepitoso de Gran Hermano

El sábado 23 de septiembre de 2017 acudimos como invitados al espacio radiofónico de Onda Cero 'Te doy mi palabra', en el que repasamos la actualidad televisiva junto a Isabel Gemio.

¿Qué había sido lo bueno, lo malo y lo peor de la semana en televisión? Esta era la premisa que prepararme para mi primera colaboración en 'Te doy mi palabra'. Parecía fácil pero no lo era. Acababa de empezar la temporada televisiva y durante los siete días anteriores se habían estrenado hasta 8 productos nuevos. ¿Qué elegir? ¿Qué dejarse fuera?

Pero había más. Como a muchos otros, a mí no me gusta mi voz y no llevo muy bien lo del directo o la sobre exposición pública. Un programa como 'Te doy mi palabra' impone (soy seguidor desde hace años) pero más aún una figura como la de Isabel Gemio.

No sé muy bien qué esperaba de mi encuentro con ella pero apenas tuve tiempo para ideas preconcebidas. Conmigo fue encantadora. He visto a muchos presentadores cambiar el tono en cuanto se abre el micro o se ponen delante de una cámara. No era el caso. Ni siquiera fue complaciente, ni sobreactuó.

Cuando llegó mi turno (al final de un programa que se me pasó a toda velocidad), Gemio siguió mis chistes y llevó mi intervención hacia la improvisación y la risa.

Comenzamos hablando de 'Tiempos de guerra', una serie de esas que se pueden ver mientras se plancha, por ejemplo, sin que te pierdas nada. Un producto redondo, diseñado para el triunfo, en el que todo es muy bonito y donde hay que destacar el trabajo de sus protagonistas: una mejorada Amaia Salamanca y una Alicia Borrachero capaz de hacer de la sobreactuación un arte.

Dentro de lo 'malo' de la semana quise destacar el momento en el que a Hilario Pino (laSexta Noticias) le quitaron el micro y le impidieron trabajar durante una manifestación independentista.

Y lo 'peor' de los últimos 7 días, cómo no, había sido ‘GH Revolution'. Conste que a mí, la primera gala me gustó, aunque fue la menos seguida de la historia del concurso de T5. Y con la siguiente, emitida dos días después, la cosa no mejoró. La audiencia parece haberse cansado de ver a gente encerrada en una casa enorme.

Obviamente, teníamos que hablar de Jorge Javier Vázquez, quien- no podemos olvidar, ha mantenido numerosas polémicas con Isabel Gemio-.

La presentadora de 'Te doy mi palabra' habló del conductor de 'GH' con absoluta normalidad, defendiéndole, de hecho, cuando recordamos el momento en el que muchos concursantes acusaron al reality de haber hecho "tongo".

Y con esto, y muchas ideas que se me quedaron en el tintero (el tiempo apremia en los directos), me despedí con un gran sabor de boca y muchas ganas de repetir.