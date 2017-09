T5 vuelve a darle la patada a Carmen Alcayde y la despide del debate de 'GH': ¿Qué tienen contra ella?

Lo de Carmen Alcayde y T5 ya empieza a oler mal. Después de su 'extraña' (aunque demasiado justificada) marcha de 'Me lo dices o me lo cantas', la veterana colaboradora ha sido despedida del debate de 'GH Revolution'. ¿Qué está pasando? ¿Volveremos a verla en T5?

El 24 de septiembre de 2017, horas antes del estreno del primer Debate de 'GH Revolution', una de las colaboradoras más históricas del programa (lleva comentando el reality desde el 2005), Carmen Alcayde, anunció en Instagram que este año no estaría en el formato:

A todos los que me preguntáis si estaré esta noche en el debate de 'Gran Hermano', la respuesta es no. Gracias por tantos años de fidelidad y por divertiros conmigo. Ni os imagináis lo mucho que me habéis dado

Por este mensaje podríamos entender que la marcha de Alcayde no ha sido por voluntad propia.

Entrevista PD a Carmen Alcayde

La que fue presentadora de 'Aquí hay tomate' llevaba 12 años colaborando para el debate de ‘GH' pero habría que apuntar que este año el reality de T5 se está enfrentado al peor arranque de su historia (con audiencias decepcionantes), lo que hace pensar que se están tomando medidas desesperadas para cambiar el formato y sorprender a la audiencia. A priori, Alcayde es un daño colateral de los malos momentos que está pasando el programa. O no.

Hay que recordar que en el verano de 2017, Alcayde también se fue repentinamente del programa en el que empezó a participar, 'Me lo dices o me lo cantas'. Hubo rumores de que en la cadena no querían a la colaboradora y que por eso el programa había sufrido tantos retrasos en su grabación pero la productora del concurso, Fremantle Media,, aseguraron a Vanitatis, que los motivos de la salida de Carmen (como la de Corina Randazzo) habían sido meramente personales.