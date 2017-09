¡Se le acabó el chollo Carlota Corredera!: Kiko Matamoros demuestra que es una 'chunga' y la hunde para siempre

Carlota Corredera, ten cuidado. Te ha tocado el turno de que tu hundimiento sea rentable. Ahora, cualquier ataque contra la presentadora de ‘Sálvame' es contenido para el programa y esto es algo que los de La Fábrica de la Tele no están dispuestos a desaprovechar, por mucho que ella sea una amiga de la casa. Agradecemos a Kiko Matamoros que sea el primero en abrir la veda contra la que hasta ahora era la niña mimada de T5.

Levamos semanas notando en 'Sálvame' que Kiko Matamoros y Carlota Corredera no se llevan bien. La presentadora siempre le interrumpe o le contesta de mala manera y el colaborador, que no es tonto, sabe que metiéndose con ella tiene un filón.

El 26 de septiembre de 2017, la tensión explotó pero nos temosos que fue sólo el primer asalto. En un momento dado, cuando todos los colaboradores querían hablar, Carlota le dijo a Matamoros.

Kiko, te voy a pedir que aquí en adelante las tardes que esté yo, si no te doy la palabra cuando tú me hayas pedido hablar, no me hagas esos gesto