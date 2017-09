¿Tiene Jorge Javier Vázquez un pie fuera de Telecinco? Sus graves problemas con los jefes de 'Sálvame'

Culpar a un presentador del fracaso de un programa de TV es como responsabilizar a un acomodador de cine de que la película sea mala, algo de lo que parece no enterarse la cúpula de Telecinco. Hay rumores de que Jorge Javier Vázquez tiene problemas con sus jefes por el fracaso de 'GH Revolution' pero la cadena se ha pronunciado.

Jorge Javier Vázquez no tiene la culpa de que la gente no vea 'Gran Hermano Revolution'. Nadie es responsable de que el formato esté quemado y que el público ya no lo siga como antes.

La televisión, como todo, es cíclica. El problema es que la gente quiere una cabeza de turco y ya hay quiénes, en redes, han pedido que vuelva Mercedes Milá al frente del programa. ¿De verdad eso serviría de algo?

Jorge Javier, este año, está bien. Más no puede hacer. Se ha relajado y aunque sigue sin saber leer el teleprónter, está entregado al programa. Aun así, los puristas no le admiten.

Hay que tener en cuenta que 'GH' es un programa que se nutre de unos fans muy acérrimos. La comunidad de seguidores del programa es grande y muy muy radical. No perdonan que no esté Mercedes Milá, como tampoco aceptan que se haya eliminado el canal 24 horas.

El problema es que a 'GH' se le tenía muchas ganas. Los medios nos hemos dedicado a decir, desde el día del estreno de esta edición, que es un fracaso monumental y la gente no le ha dado una oportunidad.

Nos gusta ser catastróficos, eso da visitas -no es por manía a Telecinco, es por tráfico- pero todavía no está todo perdido. En cuanto haya una trama o un drama muy mediático, el público se entregará. Es como un culebrón, puede engancharte en cualquier momento, cada año pasa lo mismo.

El caso es que Jorge Javier Vázquez está semi desaparecido. Se anunció que presentaría 'Sábado Deluxe' el 23 de septiembre de 2017 pero no fue así. Desde que arrancó 'GH Revolution' ni siquiera ha ido a 'Sálvame'. ¿Por qué? ¿Se está escondiendo?

Según afirmó Look, el presentador no quiere presentar 'Sálvame' por diferencias con la cúpula de La Fábrica de la Tele por el nuevo reparto que se ha hecho con los presentadores (Paz Padilla, Carlota Corredera, Kiko Hernández y David Valldeperas) y por los ingresos publicitarios que, según afirma el citado medio, no le corresponden.

Pero según informó FormultaTV el 26 de septiembre de 2017, Mediaset justifica la ausencia de Jorge Javier de esta manera: