¡Impacto total!: El ex tronista de 'MyHyV', Leo Cámara, se ha intentado suicidar

Una semana después del suicidio de la Celia Fuentes, ex concursante del programa de Mediaset ‘Quiero ser', otro rostro conocido de la pequeña pantalla ha intentado quitarse la vida aunque esta vez, afortunadamente, la historia no ha terminado en tragedia. Hablamos de Leo Cámara, ex tronista de ‘Mujeres y hombres y Viceversa'.

La noticia la soltó Kiko Hernández el 27 de septiembre de 2017 en su blog de Telecinco.es. Según el colaborador de ‘Sálvame', el también ex concursante d e'Mira quién salta' "se está recuperando de su peor momento de depresión y debilidad" y acaba de ser dado de alta después de intentar quitarse la vida.

Hace pocos días, Leo sintió que no tenía las fuerzas suficientes para seguir luchando. Una tortuosa infancia que no ha podido superar unida a un duro golpe sentimental tras haber roto con su pareja hicieron que Leo fuera incapaz de ver la luz al final del túnel y tomara la decisión equivocada ingiriendo un bote de pastillas.

Aunque, tras haberlo llevado a cabo, en un momento de lucidez, cogió el teléfono y consiguió hacer una llamada de ayuda desesperada: "Lo siento. Llama a un médico".

La persona a la que llamó((no se sabe su identidad) avisó corriendo a emergencias.

Los sanitarios, al llegar al domicilio del ex tronista, se lo encontraron en el suelo sangre a consecuencia del fuerte golpe que Leo mostraba en su cabeza tras haberse caído inconsciente.

Kiko Hernández también detalla en su blog, que tras salir del hospital, Leo se ha refugiado en sus dos hijas pequeñas que le han enviado la siguiente carta a su padre:

Hola papá, sé que has estado en el hospital, por eso quiero que estés tranquilo y si quieres pedimos algo de cenar o te ayudo. Bueno, espero que te pongas mejor. Te quiero papá. Te escribo para decirte que no queremos verte mal, queremos que vuelva el de antes, el que siempre nos gastaba bromas, el que siempre se reía por cualquier tontería. Queremos que vuelvas TÚ. Siempre nos vas a tener aunque haya cosas que no entendamos porque somos pequeñas. Pero siempre, siempre vamos a estar a tu lado. Tú puedes con esto y mucho más, y más si estamos contigo. Te quiero

Celia Fuentes, ex de Moyano, le escribió a Eva Bargiela antes de suicidarse