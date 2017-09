Jorge Javier Vázquez cruza la línea humillando a una concursante de 'GH Revolution' mientras que dos concursantes mantienen sexo salvaje

Que 'GH Revolution' es un fracaso ya no lo duda nadie. Un 15,7% de share y 1,6 millones de espectadores son datos muy pobres para la tercera gala (el 28 de septiembre de 2017) del reality más importante de Telecinco. De nada sirven los esfuerzos de Jorge Javier Vázquez por generar polémica a base de humillar al personal. El programa no interesa.

Es la primera vez en mi vida que no tengo ni idea de quién participa en 'GH'. Se han cargado el canal 24 horas y no estoy familiarizado todavía con los personajes. Cierto es que el espectador suele tardar en conocerles a todos y engancharse pero es que este año no tengo ni interés. Lo veo porque forma parte de mi trabajo pero ni los internautas están interesados en el reality.

Esta edición está teniendo muy poca repercusión en internet. No es un fenómeno como lo ha sido en otras ocasiones. Pero repito, cuando pase algo muy 'gordo' y se publicite mucho, las cosas cambiarán. O no.

Lo que sí llamó la atención de la gala del 28 de septiembre de 2017 fue la desesperación de Jorge Javier por atrapar a la audiencia. Para ello, hizo lo que mejor se le da: humillar. El problema es el de siempre, que no es lo mismo tratar mal a un anónimo que acaba de llegar a la tele que a un famoso en el 'Deluxe'.

Pero Vázquez, como todo Telecinco en general, sigue creyendo en la confrontación como medio para ganar adeptos. Está bien, 'GH' es un programa polémico, es lo que la gente quiere ver, pero no sólo eso. Este reality se basa en la convivencia en todo su esplendor, no sólo en las broncas. Además, la labor del presentador no debe ser la de un juez. Ha de vivir el programa, es verdad, pero 'castigar' a un concursante y encima tan pronto, puede resultar chocante.

Y es que hablamos de cuando la primera expulsada, Nerea, una niña mimada encantada de conocerse a la que el presentador, muy chulo, le dijo

El mundo no necesita a gente que piense como tú. No ha servido para nada que entres

SEXO LIGHT PARA ATRAER A LA GENTE

Lleva poco más de una semana de vida y en 'GH Revolution' ya hay sexo, light, pero sexo. Los protagonistas son unos tales Carlota y José María. Y aunque ella ha declarado que el chico le "pone cero" no paran de hacerse arrumacos y de ofrecernos el primer edredoning de esta edición.

Parece que se rascan en sitios raros

Le dijo Jorge Javier a la madre de la concursante que se reía y ruborizaba.

EL FRACASO DE LAS MANIFESTACIONES

Hay una parte del público que se queja mucho de que la nueva edición de ‘GH' ha violado los principios básicos del programa. De hecho, estaba convocada una cacerolada a las puertas de Telecinco durante la tercera gala pero fue un fracaso absoluto.