Sorpréndase con los famosos que apoyan el referéndum y a los que les repugna

Con el referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017 a la vuelta de la esquina, los famosos han dado su opinión al respecto. Casi todos abogan por el diálogo pero los hay más radicales a favor y en contra. Lo cierto es que hay respuestas muy sorprendentes.

JOSEP PEDREROL

El presentador de 'El Chiringuito' ha sido uno de los más tajantes:

Yo soy catalán y quiero que Cataluña siga en España y en Europa y que el Barça siga jugando la liga española y la Champion. Si hay referéndum yo no voy a votar, siendo catalán no me interesa este referéndum.

JORGE JAVIER VÁZQUEZ

Opto por que haya referéndum y salga el 'no'. Estoy aburrido con el tema.

SILVIA ABRIL

La mujer de Buenafuente, amiga íntima de Ada Colau, causó polémica al declaró a El Mundo:

Yo quiero que la gente vote, que la gente decida. Ya está

KARMELE MARCHANTE

La ex colaboradora de 'Sálvame' ha sido la más radical (y absurda) de todos:

Catalunya y su ciudadanía tienen pleno derecho a hacer un referéndum, que es una acción democrática. Rajoy es un facha y un cerdo. Hay una dictadura ahora por parte del gobierno español.

BELÉN ESTEBAN

Cuando Vanitatis le preguntó, en un evento, sobre el referéndum, la Esteban se limitó a decir:

¡Viva España!

SUSANNA GRISO

La presentadora de 'Espejo Público' (Antena 3) declaró para El Mundo:

Entiendo por qué la gente pide que se la consulte. Hay un estado de opinión favorable a ese referéndum: creo que en los últimos sondeos un 80% de la población quiere que se haga. A mí me gustaría la posibilidad de llegar a un referéndum que encajase en los límites constitucionales. Porque es evidente que hay que encontrar una salida al tema catalán.

MERCEDES MILÁ

Aunque la ex presentadora de 'GH' no se ha pronunciado sobre el 1-0 sí ha hablado, en el pasado, sobre la independencia de Cataluña:

Es interesante que la gente vote, pero también hay leyes que cumplir. No soy independentista y soy crítica con los responsables que han dejado que esto llegue donde ha llegado

RISTO MEJIDE

En una entrevista a El Mundo, el publicista declaró:

Yo me siento catalán, español, europeo, mundial, planetario. Me siento muy triste por todo lo que está pasando en Cataluña, por unos y por los otros. Creo que somos una nación dialogante, pero me falta diálogo por todos los lados.

JORDI ÉVOLE

Un referéndum vinculante, acordado entre los del sí y los del no, con debates televisados, para llegara un resultado que, sea cual sea, todos aceptemos.

XAVIER SARDÁ

No votaré ante el Estado segregado que se plantea. No votaré ante el dualismo que se perpetra. No votaré instado por una parte del Estado que genera otro Estado. No votaré en la consulta de quien desobedece para que le obedezcamos, ni en la de quien nos libra de una élite para entregarnos a otra.

JAVIER CÁRDENAS

En Catalunya sólo puedes sentirte catalán. Si dices sentirte español, van a por ti a muerte.

ANA ROSA QUINTANA

En declaraciones a Vanitatis, la presentadora declaró:

A ver yo creo que no se tiene que hacer nada ilegal, no se tiene nadie que saltar las leyes y cuando se hagan las cosas, que se hagan bien.