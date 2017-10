Brutal 'hachazo' a la autora de ‘Harry Potter’ por decir estupideces sobre el 1-O

El circo' catalán del 1 de octubre de 2017 ha cruzado nuestras fronteras y algún famoso internacional, basándose sólo en imágenes sesgadas, ha dado su opinión en las redes sociales. Eso sí, hay quién se ha llevado un buen 'zasca'.

Es curioso ver cómo fuera de nuestras fronteras se ha interpretado el referéndum ilegal del 1-O. Han sido muchos los famosos internacionales que se han hecho eco de las noticias y la mayoría ha visto en la intervención de la policía y de la Guardia Civil puro 'salvajismo', sin reparar en el contexto o en la manipulación.

Uno de los tuits más polémicos fue el de J.K. Rowling, la famosísima escritora escocesa de 'Harry Potter', quién colgó un vídeo en el que se veían las cargas policiales contra los catalanes a las puertas de los colegios.

Acompañando al vídeo, J.K. Rowling escribió:

Esto es repugnante e injustificable





Lo que no se esperaba la ‘madre' de mago más famoso de la literatura es que otro escritor español, Lorenzo Silva (autor de ‘La niebla y la doncella' o ‘El alquimista impaciente')) le contestara de manera irónica y tajante:

Te lo traduzco, JK Rowling: "Mátalo", es lo que los "pacíficos manifestantes" le dicen al agente que se está cayendo





Pero también ha habido otros famosos (y muy televisivos) que han opinado sobre la cuestión catalana:

El guionista y productor de la serie 'The Wire' David Simon ha dicho que le parece que

España acaba de dar al movimiento catalán independentista toda la credibilidad que podría haber deseado"

#CatalanReferendum Seems to me that Spain just gave the Catalan independence movement all the credibility it could hope for. — David Simon (@AoDespair) 1 de octubre de 2017





El actor Liam Cunningham, que interpreta a Davos Seaworth en 'Juego de Tronos', que ha asegurado que ha estado observando las fuerzas opresoras del Estado español --con la expresión inglesa 'jack booted thug'--: "Me pregunto si sus familias están orgullosos de ellos"

Monumental stupidity by the Spanish ‘authorities'. Game over! https://t.co/bv4PwGXLhS — liam cunningham (@liamcunningham1) 1 de octubre de 2017