Impresionante desnudo de Andrea C. ('MyHyV'), tras el peor verano de su vida “sin sexo”

Por enésima vez, 'Interviú' ha tirado de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' para protagonizar su portada. El 2 de octubre de 2017 le tocó el turno a Andrea C., actual pretendienta de Iván en el famoso programa de T5.

Entendemos que salen a buen precio, que como son jóvenes y ansiosas de fama, no están para exigir mucho pero, de verdad, 'Interviú' debería replantearse lo de desnudar, semana sí y semana también a concursantes semi desconocidas de realities de T5. Son tantas que han dejado de ser novedad. De hecho, denigran un poco la imagen de una revista que antaño rebelde y que le quitó la ropa a las mujeres más relevantes de nuestro país (también hay que decir que los precios no son los de antes y que no en todos los números se puede tener a una celebridad).

Como decíamos, el 2 de octubre de 2017 Interviú le dedicó la portada a Andrea C., actual pretendienta de Iván en el programa de T5, 'MyHyV'.

La granadina, de 23 años, fue bandonada por su padre y es huérfana de madre Aun así ha aprendido a salir sola de problemas y tristezas y apostar por el amor televisivo.

La joven, que se gana la vida como camarera de discoteca, ha cambiado recientemente de tronista "porque no me gustan los hombres que babean por todas".

Además, confiesa:

"Nunca me había planteado entrar en la tele".

Ahora quiere conquistar a Iván, con el que espera compensar "el peor verano de mi vida ante la falta de sexo".

