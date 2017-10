Nunca hemos visto a Iñaki Gabilondo tan cabreado: "¡Los que llaman fascista a Serrat son gilipollas!"

El 30 de septiembre de 2017, la víspera del referéndum ilegal de Cataluña, el veterano periodista Iñaki Gabilondo concedió una entrevista a ‘laSexta Noche' en la que dejó muy mal parados a los ultras independentistas.

Gabilondo: "Vamos a ver cómo se fortalece la derecha y una derecha más a la derecha"

Gabilondo analizó la situación que se vive estos días en Cataluña y mostró su desasosiego ante un problema político cuya solución está lejos de alcanzarse.

Sin embargo, donde más contundente se mostró fue al analizar las recientes palabras del cantante Joan Manuel Serrat desvinculándose del referéndum y criticando su organización.

Si hemos llegado a un punto en el que uno no puede expresar su opinión, estamos perdidos

Y sobre el referéndum en sí, Gabilondo dijo:

Este tipo de referéndum a mí no me da la sensación de que pueda representar a nadie. No es transparente.