Torito se chotea salvajemente de Carlota Corredera y la humilla para siempre

De un tiempo a esta parte, no hay día en el que no haya ataques a Carlota Corredera dentro de T5, algo que hace unos meses era impensable. El último lo vimos el 1 de octubre de 2017 en ‘El debate de 'GH: Revolution' y su autor no fue otro que el colaborador Quique Jiménez, alias Torito.

Lo llevamos diciendo hace ya unas semanas: Se le acabó el chollo a Carlota corredera. Ahora, lo que está de moda es meterse con ella . Es, en realidad, lo más rentable. Alguien como la conductora de 'Sálvame', tan intocable, egocéntrica y que ha sufrido tanto por su obesidad es el objetivo perfecto de propios y extraños para crear polémica, lo que significa, tener más audiencia.

El Huracán Corredera ha terminado por reventar las narices a Jorge Javier Vázquez

En 'Sálvame', Carlota ya ha padecido alguna bronca con los pocos colaboradores que se atreven a no darle la razón (bueno, sólo uno: Kiko Matamoros), pero ya hay en T5 famosos que se ríen de la omnipresencia de la gallega (que lo presentado todo, dirige, escribe, desfila...).

El 1 de octubre de 2017, durante el debate de 'GH Revolution, uno de los colaboradores, Torito, comparó el poder mediático de Margarita, la primera espectadora del reality en visitar la casa para salvar a un nominado, con el de Carlota corredera.

Así, Torito le dijo al presentador del debate, Jordi González:

Margarita te va a quitar la plaza. Ella es como la nueva Carlota Corredera de Mediaset.

El público estalló en un sonoro aplauso, lo que molestó a otra ‘ilustre' colaboradora del debate, la mismísima Belén Esteban, quien saltó en defensa de Corredera:

Perdona, pero yo a Carlota me alegro mucho de verla en todos los programas en los que la veo. ¡Deberías ir a más!

¡Es que ahí, tirándola [la pulla]...! ¡Qué pesados!"