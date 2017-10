Alyson Eckmann tiene claro que Carlota Corredera es una “gorda traicionera”

Alyson Eckmann no filtra, es tal cual, será por ello que ganó la quinta edición de 'GH VIP 5' pero también puede que sea la razón por la que no la han vuelto a llamar en T5. Su última polémica ha sido meterse contra la omnipresente y poderosa Carlota Corredera.

Esta historia viene de lejos, del día en el que la youtuber conocida como 'Soy una pringada' publicó un vídeo en el que machacaba a Carlota Corredera llamándola "gorda traicionera" y apelando a la hipocresía de la presensadora de 'Sálvame' por aplaudir las curvas en la mujer después de haber adelgazado 60 kilos.

<img src='http://www.periodistadigital.com/imagenes/2017/10/03/carlota-corredera-alyson.jpg'>

Y ahora pasamos a Alysson Eckmann. En una entrevista concedida a Bekia, la americana, al ser preguntada por su vídeo favorito de 'Soy una pringada' tuvo claro que:

El de... Carlota no se qué, gorda traicionera. ¿Cómo se llama ella? Carlota Sayonera...

Eckmann ni si quiera se sabía el nombre de la presentadora. Ni si quiera se acordaba de haberla entrevistado en 'Hable con ellas', el programa de T5 en el que Alyson comenzó.

Pero aquí no se queda el asunto. La rubia continuó asegurando que:

Todo lo que dice la Pringada es verdad. Si están tan orgullosa de tener curvas y todo eso, ¿por qué te pones a hacer dieta? Hay que estar sana y tener curvas y si estás feliz, ¿por qué has perdido tanto peso? Porque no estás feliz con tu cuerpo

Hay que decir que luego se arrepiente y dice:

No la conozoco, es una mujer con talento y carácter y eso está guay. Carlota, me caes muy bien, pero lo que dice la Pringada es verdad He hablado demasiado

De todo esto, Corredera tendría que sacar una lección. Ha basado su carrera contando su experiencia como "gorda", en lo mal que lo pasó con obesidad sin darse cuenta, o sí, de que el mensaje que está dando es que sólo se puede ser feliz si eres delgada. Y no me vale la excusa de que los kilos de más son insanos, es cierto, pero no todos los que adelganzan lo cuentan como si hubieran estado en la guerra.