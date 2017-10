La falta de respeto y de profesionalidad de Bertín Osborne ante Ana Torroja

¿Tanto le cuesta a Bertín Osborne prepararse sus entrevistas? Esta falta de profesionalidad quedó en evidencia, una vez más, el lunes 2 de octubre de 2017, cuando el presentador visitó a Anta Torroja en 'Mi casa es la tuya' de T5.

No es la primera vez que ocurre. Es habitual ver a Bertín Osborne sin saber ciertas cosas de sus invitados, metiendo la pata o simplemente no preguntarles lo que les tiene que preguntar. Puede que sea un truco del programa o que esté pactado en el guion, en caso de ser así, la táctica, lejos de dar una imagen de naturalidad o espontaneidad, refleja una alarmante falta de profesionalidad.

Vale que a 'Mi casa es la tuya' la gente va a lavar su imagen pero obviar ciertos temas o pasar de puntillas por otros, convierten al show en un producto sin interés, aburrido. (Y eso que está muy bien hecho).

Puede que a muchos no les llamase la atención, pero perplejos nos quedamos alguno cuando, el ya mencionado 2 de octubre de 2017, en plena charla con Anata Torroja, se sacó el espinoso tema del accidente que sufrió la cantante en 2008, cuando viajaba a Cádiz con unos amigos.

Torroja le estaba contando a Bertín los detalles del accidente cuando mencionó a su amiga Esther.

Le preguntó Bertín. Torroja, perpleja como muchos de nosotros, le explicó que estaba hablando de su amiga la actriz y antigua Miss España, Esther Arroyo, quién quedó incapacitada tras el accidente, algo que toda España sabía menos Osborne, parece ser. ¿Cómo es posible? Me recuerda a cuando le preguntó a Vanesa Romero (‘La que se avecina') si estaba casada o no cuando es bien sabido que se había divorciado de Alberto Caballero, creador d ela famosa serie de T5. Y como estos ejemplos muchos más.

Bertín no profundizó en el accidente de Torroja, al igual que obvio la condena de la cantante por defraudar a Hacienda (entiendo, o intuyo que la artista habría decidido qué temas tocar y cuáles no).

¿POR QUÉ SE SEPARÓ MECANO?

Pero aún con todo, la entrevista tuvo sus grandes momentos. Obviamente, el grueso de la entrevista giró en torno a Mecano, al éxito del que sigue siendo uno de los grupos más importantes de España y a su repentina ruptura.

Así, Torroja, que se citó con Bertín en un lujoso ático de la Gran Vía de Madrid aunque la cantante vive en México, narró cómo conoció a los hermanos Cano, José María y Nacho.

En su casa no estaba bien visto lo de la música y tenían que hacerlo de estrangis. Recuerdo haber cantado en algún Colegio Mayor o en algún pub. Y participamos en un programa que se llamaba Gente joven y llegamos a la final aunque no ganamos.

Y aunque Mecano se convirtió en el grupo más importante de nuestra historia, Torroja no llevó muy bien el éxito:

Me cambió la vida para mal. Yo soy tímida, me gusta esconderme. Y el hecho de sentirme observada, que todo el mundo te quiera tocar, no poder salir... Me convertí casi en una persona agorafóbica. No salía de casa. Mi familia era mi refugio