Vasile está 'aterrado' ante el batacazo de 'GH' y Jorge Javier tiene miedo de quedarse sin un duro

En 'GH Revolution' hay mucho sexo pero poca audiencia. El reality estrella de T5 se ha pegado un batacazo histórico en su décimo octava edición. Paolo Vasile ha tenido que imponer medidas extraordinarias ante la crisis y el presentador del show, Jorge Javier Vázquez, se ha reajustado para no perder su posición en la cadena.

'Gran Hermano Revolution' no interesa. El debate del día 1 de octubre de 2017, por ejemplo, se hundió con poco más de un 8% de cuota de pantalla. Vale que ese día, con todo lo que estaba pasando en Cataluña, cualquier cosa que no hablara del referéndum tenía pocas opciones, pero no es sólo eso.

Las galas, tres hasta la fecha, no han obtenido los datos esperados- por ser amables-. La primera fue el peor arranque de la historia y el resto no superó el 16% de share.

Adoro 'GH' como show que ha cambiado la televisión mundial. Sus responsables se han esforzado-y mucho- en ofrecernos algo distinto en cada edición, en reinventarse. Pero como gran seguidor y conocedor del reality, confieso que este año no me interesa. Hay demasiada confusión, exceso de personajes, de pruebas y de trucos. O puede que no, que sólo sea que, como otra mucha gente, estoy agotado. Que el formato no da más de sí.

En T5 están preocupados y se nota. Fuentes cercanas a la cadena lo han confirmado a Periodista Digital. Hay nerviosismo por perder la que hasta ahora era su gallina delos huevos de oro en la parrilla. Tampoco es para alarmarse. Septiembre de 2017, una vez más, T5 ha dominado el mes con un 12,7% de cuota de pantalla. Siguen a la cabeza pero no quieren perder su estatus. Normal.

Y aunque los de la cadena de Fuencarral son alérgicos a reconocer sus errores o fracasos, lo cierto es que no pueden ocultar la crisis de ‘GH'. ¿Por qué lo decimos? Porque, de repente, han cambiado su parrilla. Primero, se han cargado su tradicional gala de los martes (que ya en sí era excesiva) y han estrenado, con muy poco margen para la promoción, lo nuevo de ‘la que se avecina', moviendo la serie a los miércoles para competir con la magnífica ‘Tiempos de Guerra' en A3.

JORGE JAVIER EN EL PUNTO DE MIRA

Y por otro lado tenemos a Jorge Javier Vázquez. Son muchos los que le responsabilizan del fracaso de ‘GH'. Eso es una falacia. Vale que las dos ediciones del reality que lleva presentadas el catalán no han hecho los números esperados pero no es culpa suya. Sería un error condenarle por ello cuando sigue siendo uno de los mejores presentadores de nuestro país ( No entiendo que no se le ‘culpe' de nada a Jordi González después de su triste y frío comportamiento en ‘El debate' del domingo 1 de octubre y su cuestionable trato a Margarita, la espectadora de 82 años que entró por una noche en la casa de Guadalix).

Jorge Javier ha declarado en varias ocasiones-incluyendo en su segunda autobiografía, ‘Último verano de juventud'- que su deseo era no renovar en 'Sálvame diario' y dedicarse al prime-time. Es curioso que el presentador no haya acudido a 'Sálvame' desde que arrancase 'GH Revolution' y los rumores apuntaban a que era por la repartición de la publicidad.

Cada presentador cobra por las telepromociones que presenta en el programa. El problema es que ahora, en 'Sálvame', hay seis conductores- Carlota Corredera, Paz Padilla, María Patiño, David Valldeperas, Kiko Hernández y el propio Vázquez- por lo que cada uno se lleva menos dinero.

Vázquez regresó al 'Deluxe', lo que puede interpretarse de dos maneras. Por un lado, se podría pensar que Vázquez les ha ganado la partida a sus jefes y que, al final, éstos han cedido a sus exigencias. O puede ser todo lo contrario. Puede que el presentador haya regresado a su ‘zona de confort', a donde sabe que tiene trabajo fijo, ante el desastre de 'GH'.