Jorge Javier Vázquez por fin asume su 'infierno': "No está siendo fácil"

No está siendo una vuelta de curso muy buena para Jorge Javier Vázquez. Por un lado, su 'GH Revolution' está fracasando y se rumorea que ha tenido problemas con sus jefes de 'Sálvame', aunque ya ha regresado. Aún con todo, el presentador ha admitido su momento más duro, además de reflexionar sobre la situación de su Cataluña natal.

Jorge Javier Vázquez no tiene la culpa de que 'GH' haya quemado sus cartas y que ya no sea el formato de antaño. Tampoco es responsable de que estas últimas semanas la audiencia está más pendiente del problema catalán, y que el público sintonice otros canales que no sean Telecinco para informarse.

Aún con todo, Vázquez tiene una diana en la espalda. Son muchos los que vaticinan su caída, sobre todo cuando se rumoreó que ha tardado en regresar a 'Sálvame' por problemas con sus jefes y sus celos para con sus compañeros.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Tras semanas de silencio, Vázquez regresó al 'Deluxe' el sábado 30 de septiembre de 2017 pero ese no fue un día fácil puesto que era la víspera del referéndum ilegal de Cataluña.

Y el 3 de octubre de 2017, la víspera del regreso de Vázquez a 'Sálvame diario', el presentador reflexionó sobre su situación laboral actual en su blog semanal de la revista Lecturas en un post titulado: 'El inicio de temporada no está siendo fácil'

Vázquez comienza hablando de las audiencias del ‘Sábado Deluxe' y de cómo éstas le afectan a su novio:

Recibo la audiencia del 'Deluxe' en un avión. Lideramos, pero con escaso margen sobre 'La Sexta Noche', que pega un subidón de cinco puntos con el referéndum catalán. Normal, la gente está muy preocupada con el asunto. Noto a P. pensativo: "Mañana, ya verás los titulares, volverán a decir que estás hundido". No me gusta que le pasen factura estas cosas. Pero también es verdad que no debe ser agradable leer cosas así sobre tu pareja. Supongo que no le gusta por lo que pueda llegar a afectarme. Pero así es mi trabajo y tengo que aceptarlo.

Y luego, Jorge Javier da su opinión sobre lo que ha pasado en Cataluña.