David Guapo ('TCMS') sufre el acoso 'nazi' de los independentistas: "¡Rata!"

Seguimos con la resaca del 1-O, y lo que nos queda. El 4 de octubre de 2017 una nueva polémica sobre la independencia catalana encendió las redes sociales. Se trata de una sonada bronca entre los cómicos David Guapo y Toni Moog.

Todo comenzó por la decisión de algunas salas de teatro catalanas de suspender sus funciones tras las agresiones policiales que se produjeron durante el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

El humorista ,ex concursante de 'Tu cara me suena' y colaborador de 'All you need is love...O no', David Guapo, hizo pública en Twitter su negativa a cancelar su función:

Mi condición de artista me obliga a actuar, adquirí este compromiso universal hace tiempo. El que venga me verá

Pero las ganas de trabajar de David Guapo no le sentaron nada bien al también humorista Toni Moog, quién le contestó de manera muy violenta:

Tu condición de rata dirás, ¿no? Yo como artista no estoy obligado a actuar. Muestra condena de lo que ha pasado hoy.

Guapo le contestó refiriéndose a los fans de Moog:

A los que ibais a ver a Toni Moog esta tarde y os ha dejado plantados podéis venir a verme al Borrás.

Y Toni Moog, rabioso, remató al discusión mandándole el siguiente mensaje:

Ya te vale Guapo. A esa hora estaba votando. Tuvimos que devolver el dinero de la entrada a más de 300 personas. Perdí dinero por una causa.

De nuevo, la libertad de hacer y pensar lo que uno quiera se paga cara.

