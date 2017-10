Polémica en 'El Hormiguero': Sergio Dalma está a favor del referéndum catalán

Fue una entrevista estupenda, divertida y polémica (para algunos). Sergio Dalma visitó el 4 de octubre de 2017 'El Hormiguero 3.0' en Antena 3 y habló de la crisis catalana. El cantante abogó por el diálogo, la paz y un referéndum pero pactado y legal. Pero que quede claro: no es independentista.

No hay programa de televisión o entrevista en la que no se hable de lo que pasó en Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017. El miércoles 4, aprovechando la visita del cantante catalán Sergio Dalma a 'El Hormiguero', el presentador, Pablo Motos, le preguntó al artista sobre lo ocurrió durante el referéndum ilegal.

Dalma se mostró, tanto al hablar de este tema como en toda la entrevista, cordial, sincero y carismático, aunque tocando la crisis catalana se podía intuir su decepción y enfado. Eso sí, quiso dejar clara que su postura era cordial:

Nadie sabe cuál es el final que nos depara, pero este domingo, como catalán y español, me sentí terrible al ver las imágenes. Impotencia, rabia...

Lo bueno es que el cantante se mojó en cuanto a la cuestión catalana (cosa que no muchos famosos se han 'atrevido'):

¿Sabes lo que me jode? Que al final la responsabilidad es de los políticos. Nosotros los votamos para que dialoguen, para que lleguen a acuerdos y que podamos vivir en libertad y democracia y ha llegado un punto que lo único que quieren es meter a la gente para que ellos reciban [palos] y meterlos a los pies de los caballos. Eso me preocupa.

Yo llevo muchos años en Madrid y mucho tiempo viajando por todos lados, pero siempre defiendo mi cultura, que es la catalana, y mi lengua. No soy independentista, pero siempre he estado a favor del referéndum pactado y legal. Me gustaría que no hubiéramos llegado a este punto, pero hay que buscar el diálogo.

Deseo y espero que no sea tarde, porque en Cataluña hay hasta familias enfrentadas. España está enfrentada y siempre que ha ocurrido algo a nivel mundial siempre somos los más solidarios. ¿No vamos a saber ser solidarios entre nosotros? Hay que saber convivir entre todos: el independentista, el de izquierdas y el de derechas. Quiero creer que lo vamos a ser.