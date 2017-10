Las razones reales por las que Kiko Matamoros ha abandonado 'Sálvame' para siempre

Nueva baja en 'Sálvame'. Kiko Matamoros ha decidido tirar la toalla y abandonar el programa que le ha dado todo en los últimos años. Sus compañeros no es que se hayan lamentado mucho y para colmo, su situación económica no es muy boyante. ¿Por qué se ha ido entonces?

El viernes 29 de septiembre de 2017, tras una inmensa bronca con Mila Ximénez, Kiko Matamoros recogió sus cosas y se fue del plató de 'Sálvame'. Momentos más tarde, Lydia Lozano soltó la bomba de que la hija de Matamoros, Laura, estaba embarazada pero el colaborador ya se había marchado y no le hemos vuelto a ver en Telecinco desde entonces.

En redes sociales, Matamoros dejó caer que necesitaba un respiro de 'Sálvame' pero el miércoles 4 de octubre de 2017, se confirmó que la marcha del tertuliano era definitiva.

Kiko Matamoros quiere dejar 'Sálvame'

El resto de colaboradores debatieron entonces sobre la marcha de su compañero, sobre los motivos y sobre las causas de esta decisión.

Ante todo decir que, a nivel televisivo, Matamoros ha sido, desde el comienzo, una de las mejores bazas de 'Sálvame'. Es un colaborador talentoso que sabe perfectamente lo que el público quiere.

Sí, es agresivo, vehemente, intolerante y poco respetuoso, pero es un creador de conflictos único. Gracias a él (a Mila y a Kiko Hernández) el programa tiene vida. Recordemos que lo que vende 'Sálvame' es polémica y Matamoros es un experto en eso.

¿Pero por qué se ha ido Matamoros? ¿Ha sido por Mila Ximénez? ¿Por Belén Esteban? Tengamos en cuenta que el colaborador no se puede permitir estar sin trabajo.

Tal y como relató su buen amigo Kiko Hernández ese mismo 4 de octubre de 2017, su ya ex compañero tiene importantes problemas económicos. Es más, según el resto de colaboradores, si Matamoros ha aguantado tanto tiempo en un programa que no soportaba era por saldar sus deudas.

Y decimos que Kiko no soportaba 'Sálvame' porque es lo que ha trasmitido siempre, sobre todo en las últimas semanas.

Y aunque el marido de Makoke ha aclarado que su marcha no se debe ni a sus enfrentamientos con Mila Ximénez o Belén Esteban, el resto de tertulianos llegaron a un acuerdo; Matamoros ha tirado la toalla por desgaste intelectual y personal. Tanta agresividad, tanto ser el 'malo' y entrar en el juego del conflicto, le ha pasado factura.

Lo más sorprendente es que ninguno de sus compañeros parecía muy afectado por la marcha de una de las figuras más icónicas de 'Sálvame'. Mila Ximénez, por ejemplo, dijo que el programa no perdía nada sin él y le mandó un recado a su 'enemigo':

No aproveches eso para que la mierda me la coma yo. Tendría que haber tenido la valentía de dar la cara y despedirse de sus compañeros. El sábado no vine a trabajar porque estaba mal, me dio mucho pena saber que dejaba el programa.