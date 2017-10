Preocupación máxima en el mundo del espectáculo por el grave estado de salud de Antonio Carmona

Malas noticias para la cultura española: El cate Antonio Carmona ha sido ingresado de gravedad por una infección en la garganta. Su mujer ha hablado del estado de salud del líder de Ketama y han sido muchos los amigos y compañeros que le han deseado lo mejor vía redes sociales.

El 5 de octubre de 2017, saltó la noticia. El líder de Ketama, Antonio Carmona, fue ingrsado ingresado en el Hospital San Francisco de Asís, donde permanece sedado. El motivo: una infección de garganta.

En un principio, se rumoreó que el cantante estaba en estado de coma inducido pero su mujer Mariola Orellana, declaró a la prensa que;

Antonio está bien, está sedado, no está en coma, no es por ningún implante, él tiene unos implantes muy bien colocados, no tiene nada que ver. Tiene una inflamación en las vías respiratorias y está en estos momentos en muy buenas manos y están ocupándose de que todo salga bien. Agradezco a todos vuestro interés y nada y que pronto se recupere.

Los médicos irán diciéndome cosas todo el rato y ahora mismo estamos esperando solamente a que le baje la inflamación que tiene y estamos muy positivos y muy confiados en que no va a pasarle nada.

En coma inducido no está. Tiene una sedación inducida para que las vías respiratorias puedan desinflamarse