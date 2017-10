Toñi Moreno, machacada por su entrevista a Chapis: "¿Tu padre murió electrocutado? ¿Tu novia te dejó?"

Momento incómodo el que se vivió el 8 de octubre de 2017 en 'Viva la vida' (Telecinco). Hasta el programa se desplazó Chapis, el que fuera presentador de '¡Qué me dices!', quien concedió una entrevista a Toñi Moreno que fue muy criticada en redes sociales.

Hacía años que no veíamos José Antonio Botella, más conocido por todos como Chapis, presentador de '¡Qué me dices!', y uno de los personajes que mejor representan el término de 'juguete roto de la televisión'.

Cierto es que el ya mencionado 8 de octubre de 2017, Chapis no estaba en su mejor momento. No vocalizaba bien, por lo que apenas se le entendía y no paraba de intentar besar y tocar (las piernas concretamente) a la presentadora de 'Viva la vida', Toñi Moreno. Pero para ser sinceros, no es la primera vez que le vemos así. El expresentador ya apareció años antes en 'La Noria' en condiciones parecidas y contando su triste historia personal.

Pero lo que realmente llamó la atención de los usuarios de Twitter durante la última aparición de Chapis (que había sufrido un ictus meses antes) fue la actitud de Toñi Moreno. Y es que, la presentadora no sólo bromeó con la falta de vocalización de su invitado, sino que sus preguntas resultaron innecesarias y morbosas para muchos.

Y es que, entre otras cosas, Moreno le preguntó a Chapis:

¿Tú padre se murió electrocutado, no? ¿Tu novia te dejó, no?

En Twitter, fueron muchos los que cargaron contra el programa y la presentadora pero, repetimos, no era la primera vez que veíamos a Chapis en ese estado. Moreno, lo único que pretendía era hacer amena la entrevista, puede que a veces metiera la pata pero no fue más morbosa de lo que han sido otros presentadores en su lugar.

#VivaLaVida39 Chapis No esta en condiciones para hacer una entrevista en TV. No entiendo como se le expone asi. — CARLAGUITARS (@CARLAGUITARS) 8 de octubre de 2017

#VivaLaVida39 Si quereis ayudar a Chapis hacerlo pero esto no es ayudarle es hacer una putada publica a un señor q esta enfermo,sois carroña — Alpina (@amukike) 8 de octubre de 2017

Toñi, poco acertada diciendo que Chapis no vocaliza. Tuvo un ictus cerebral. #VivaLaVida39 — Montse Sanjuan (@msanj10) 8 de octubre de 2017

Llevar a Chapis a la televisión para exponer continuamente sus desgracias y decadencia es lo que nos diferencia de los animales. — Your Ocre (@LecheConHiel) 8 de octubre de 2017

De Fran Álvarez a Chapis, too much para un domingo por la tarde, aunque es la mejor campaña antidrogas posible #VivaLaVida39 pic.twitter.com/hG2v2XEyVD — Laura Fa (@Laura__Fa) 8 de octubre de 2017

