Buenafuente explica su complicado estado de salud y porqué se ha puesto bigote

Andreu Buenafuente regresó a 'Late Motiv' el 9 de octubre de 2017, tras 15 días de baja y de haber sido sustituido en distintos programas por David Broncano, Berto Romero, Javier Coronas y Raúl Cimas. En su vuelta, el presentador explicó su actual estado de salud y el porqué de su nuevo bigote (sí, tiene que ver con Cataluña).

Mucho más delgado, demacrado y con un inusual bigote. Así se presentó Andreu Buenafuente el 9 de octubre de 2017 en su regreso a Late Motiv (#0). Con su habitual sorna, el catalán dijo en su monólogo inicial:

Sé que parezco el de Breaking Bad pero soy el Andreu. Soy el de siempre pero si alguien quiere metanfetamina, que me lo diga [...] Debes de estar flipando: '¿Y a este hipster', qué le ha pasado que vuelve más delgado y con bigote? ¿Qué ha tenido, Aznarosis?

Entonces explicó el motivo real de su ausencia:

He tenido prostatitis, tú. Es así, soy muy pro también en las enfermedades. Se me han inflamado partes bajas del cuerpo, muy de acuerdo con los tiempos actuales. El primer síntoma es que te duele por dentro. Es como una patada en los huevos pero que nadie te la ha dado

Ha sido jodido, he pasado dos semanas sin comer, tumbado y enseñando el culo. Como en un Erasmus.

Más tarde, Buenafuente explicó su nuevo look: ¿A qué venía ese bigote? Pues tenía una explicación muy simple: La situación catalana.

No me quito el bigote hasta que no vea a hablar a Rajoy y a Puigdemont. Que tú dirás: 'Andreu, te va a quedar el bigote como una morsa, como un vikingo'. Cuando pongáis la tele y vayáis viendo el desarrollo de mi bigote pues significará todo lo que se está enquistando