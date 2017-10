El 'vende anchoas' Revilla encuentra a su culpable de la crisis catalana... y no es Puigdemont

El 10 de octubre de 2017, el mismo día en el que Carles Puigdemont declaró la independencia de Cataluña para luego dejarla en suspenso, lo que provocó que sus seguidores le llamaran "traidor, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla rompió su silencio sobre este tema visitando, por enésima vez, 'El Hormiguero' en Antena 3.

Después de promocionar, como siempre, Cantabria, Pablo Motos le pidió a su invitado que se entrara en materia sobre Cataluña, a lo que el presidente cántabro respondió con contundencia aunque advirtió que:

A partir de ahí, Revilla quiso dejar clara su postura sobre el referéndum anticonstitucional del 1 de octubre:

Este año me han hecho cinco controles de alcoholemia, y siempre he dado 0, ¿pero si me pillan habiendo bebido un whisky al volante puede decir que no quiero acatar eso? Pues no.