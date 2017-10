Jorge Javier Vázquez toca fondo: De su malestar en 'Sálvame' a su inmenso cabreo en 'GH Revolution'

Aunque quiera ocultarlo, a Jorge Javier Vázquez le pasa algo. Su comportamiento público, últimamente, está siendo extraño. Para empezar, se nota que en 'Sálvame' no está cómodo, y por otra parte, su mal genio en la última gala de 'GH Revolution' ha llamado la atención.

Vayamos por partes. Desde que comenzó ‘GH Revolution', Jorge Javier Vázquez no apareció durante semanas en 'Sálvame'. Los rumores señaralon que el catalán estaba molesto por la cantidad de presentadores (cinco) que hay ahora en el programa de Telecinco, lo que significa que le toca menos dinero por las telepromociones que hacen en directo.

El miércoles 11 de octubre de 2017, la frase que debía de decir el espectador elegido para ganar el concurso telefónico de 'Sálvame' era: "Buenas tardes, Jorge Javier".

En broma, el presentador dijo:

No es tan fácil porque con la gente que viene aquí a presentar no es tan fácil. Si estuviera solo yo, pero es que cada vez me cuesta más venir