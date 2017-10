Nuria Roca y su marido dejan alucinado a Pablo Motos: "Somos una pareja abierta"

El jueves 12 de octubre de 2017, la presentadora Nuria Roca y su marido, Juan del Val, visitaron 'El Hormiguero' de A3 y dejaron perplejo a Pablo Motos confesando sus intimidades de pareja.

El motivo de la visita no era otro que la presentación del nuevo libro escrito por Juan del Val, 'Parece mentira'.

Durante la entrevista, Pablo Motos sacó a colación una cita de la página 236 del libro que decía lo siguiente:

No creo que haya nada malo en desear a otras personas. Nos han enseñado que si se quiere a alguien no puede apetecerte estar en la cama con nadie más. Me parece muy bien a quien le suceda pero a mí no me pasa.