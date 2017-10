Pipi Estrada sobre Inés Arrimadas: "¿Aplicamos el 155 o el 69?"

Pipi Estrada, periodista y colaborador de 'El Chiringuito de jugones' ha sido machacado en Twitter después de escribir un tuit entre sexual y cómico sobre la presidenta de Ciudadanos en el Parlament de Cataluña, Inés Arrimadas.

Estos son los hechos: Pipi Estrada, también conocido como el ex novio de Terelu Campos, colgó en su cuenta de Twitter una foto de Inés Arrimadas en su asiento durante la comparecencia de Carles Puigdemont el martes 10 de octubre.

Acompañando a la imagen, Estrada escribió:

¿Qué aplicamos aquí, el 155 o el 69?

Obviamente, el comentario resultaba grotesco e hirió las sensibilidades de los tuiteros, quienes le acusaron de machista.

Tras la tormenta desatada, Pipi retiro el tuit de su cuenta y pidió disculpas públicamente:

Quiero pedir perdón de verdad por mi gravísimo error, con el tuit del juego de números. En ningún momento quise faltar el respeto". "Eres una gran mujer muy brillante y honesta"

Hoy he aprendido a manejar mejor la ironía en el futuro... @Albert_Rivera @InesArrimadas eres una gran mujer muy brillante y honesta. — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 12 de octubre de 2017

Quiero pedir perdón de verdad por mi gravísimo error, con el twit del juego de números ( 155 - 69) en ningún momento quise faltar el respeto — Pipi Estrada (@PipiEstrada1) 12 de octubre de 2017









Y aquí tengo que hablar a nivel personal. Puedo llegar a entender que el tuit de Pipi es desafortunado y que el periodista ha caído en un error muy común; olvidar que es famoso y pensar que las redes sociales son la barra de un bar en el que puedes hacer chistes con tus amigos.

Pero resulta que conozco a Pipi, no es que seamos amigos pero he pasado muchos ratos con él y da una imagen errónea de sí mismo. Es un personaje divertido, casi infantil, provocativo y, de verdad, buena gente. Entiendo que , si se lee un comentario semejante, se le linche pero imagino su tono y era irónico, una travesura inconsciente de alguien que no mide bien sus palabras. No es una justificación, es una explicación.