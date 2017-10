Galicia se quema y TVE se pone a hablar de infidelidades y 'cacas' de perro mientras que laSexta vuelve a dar la talla

El 15 de octubre de 2017 España estaba pendiente de los incendios que estaban asolando Galicia, mientras que en La1 de TVE se estrenaba '¿Cómo lo ves?', el nuevo espacio presentador por Carlos Herrera que, aunque se supone que debate sobre la actualidad, no tocó el tema en ningún momento. Algo que tampoco ocurrió en la mayoría de cadenas generalistas, a excepción, como no, de laSexta.

Entre el viernes 13 de octubre de 2017 y la tarde del domingo 15, se habían registrado 146 incendios en 13 puntos de Galicia.

El domingo por la noche se supo que habían fallecido dos personas que se vieron atrapadas por el fuego en el interior de una furgoneta en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán. La noticia fue recogida inmediatamente por los medios pero en TV, la inmediatez informativa brilló por su ausencia.

En cuanto a las principales cadenas generalistas, sólo en 'El Objetivo' de Ana Pastor en laSexta se cubrió la tragedia con profundidad. Pero lo más grave es que en una cadena pública, cuya razón de ser es la de priorizar la información, ni rastro de los incendios de Galicia.

Sí, en el canal 24H de TVE se informó de los incidentes pero es una cadena minoritaria que registra una media de 1,5% de cuota de pantalla . Ante la gravedad de los hechos, ¿no hubiera sido necesario que la cadena principal del ente público, La1, hubiese interrumpido su programación para cubrir los incendios o, al menos, informar, con un par de avances, de las dos muertes?

Lo que hagan las privadas es otro asunto pero TVE es problema de todos. Y esto ocurre dos semanas después de que José Antonio Álvarez Gundín, director de informativos de TVE, decidiera no cubrir el referéndum ilegal del 1 de octubre en La1.

Esta situación provocó la ira de muchos usuarios de Twitter que se quejaron del criterio de TVE a la hora de 'no informar':

'¿CÓMO LO VES?': OPORTUNIDAD PERDIDA

Como decíamos, en La1 de TVE estaban más ocupados en estrenar ‘¿Cómo lo ves?', el regreso como presentador de Carlos Herrera a la pública casi dos décadas después.

En el nuevo programa de Debate, en el que participaron Santiago Segura, Isabel Gemio, Pepe Navarro, Carmen Lomana, César Cadaval (‘Los Morancos) y Nuria Roca.

'¿Cómo lo ves?' es el enésimo intento de la TV por ser más interactiva. Durante el programa se realizas distintas preguntas sobre temas de toda índole que contentas los colaboradores, el público en plató y los espectadores a través de una aplicación móvil gratuita.

Por su puesto, se habló del conflicto catalán, de si Puigdemont responderá al final al Gobierno sobre la declaración de Independencia o seguirá dándole largas, o sobre si la bandera española nos causa rechazo, orgullo e independencia.

Pero también se debatió sobre infidelidades, sobre si nos molestan más las cacas de perro en las aceras o que la gente orine en la calle o si, cuando uno hace el amor con su pareja piensa en otra persona.

El problema de '¿Cómo lo ves?' es su planteamiento. La interactividad funciona si hay una conclusión o un premio para el espectador o para algún participante. Aquí no se profundiza sobre los temas, que se despachan deprisa y corriendo explicándolos superficialmente, por lo que no hay interés por votar nada.

Otro hándicap es su indefinición. ¿Es un debate de actualidad o un simple entretenimiento? El humor de César Cardaval, por ejemplo, desentona con el conjunto general. Esa es otra; la elección de os colaboradores no es demasiado comprensible. Gemio, Navarro, y puede que Nuria Roca, sí están bien, o al menos pueden aportar algo. El resto no dijeron gran cosa.

En este nuevo programa de TVE todo parece vacuo, sin sentido y ‘viejuno'. Ni siquiera molesta. Simplemente, da igual.

¿Y Herrera? Bueno, no está mal pero no es él. Nos gusta el Herrera ‘cañero', el de las editoriales en COPE, no el encorsetado y el que no se moja.

