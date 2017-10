Descubra la razón por la que Chenoa rompió a llorar desgarradamente en 'Tu cara me suena'

El viernes 13 de octubre de 2017 se vivió uno de los grandes momentazos de la nueva edición de ‘Tu cara me suena', aquel en el que, tras una actuación de la actriz Pepa Aniorte, Chenoa rompió a llorar. No supimos por qué hasta el 16 de octubre en 'Zapeando'. Resumen: Chenoa vuelve a estar mal...

Aniorte tenía que imitar a Bebe y cantar su famoso tema Ella. Lo curioso ocurrió cuando la actriz le dedicó una estrofa de la canción a la jueza del talent, Chenoa, de modo que rompió a llorar.

Cuando le preguntaron a Pepa Aniorte sobre el motivo de su dedicatoria, la actriz contestó:

Chenoa, como todas las mujeres, tiene derecho a ser la mujer que le dé la gana de ser.

No se dijo más. Chenoa se emocionó pero no dio explicación alguna. ¿Era por las críticas que lleva aguantando Chenoa semanas por escribir una biografía en la que pone en mal lugar a su ex, Bisbal? (por cierto, el libro está increíblemente mal escrito pero es muy, muy entretenido).

El sugerente desnudo de Chenoa para recibir septiembre.

El lunes siguiente, día 16 de octubre de 2017, en 'Zapeando' (laSexta) se aprovechó la presencia de Chenoa como colaboradora para recordar el momento de ‘Tu cara me suena'.

La cantante quiso explicar por qué se había emocionado:

Pepa me emociona porque es una tía con la que he conectado muy bien, puedo conocerlos a todos y hay mucha gente buena, pero Pepa llega y me llegó a la patata. Me dijo unas palabras que necesitaba en ese momento y me vinieron muy bien. Sin querer, aparece alguien durante el día y te dice lo que necesitas. Pues mira, apareció Pepa y me dio luz y un abrazo. Y con eso, yo tiro para adelante ya lo que haga falta.

Y, por su puesto, Chenoa volvió a llorar y dijo:

Me emociono porque me gusta la gente que empatiza con el de enfrente. Y que no se lo toma todo como si no pasara nada. Me dicen que pase de todo. A veces pasas y otras no tanto, y que viniera me gustó mucho.

No es muy comprensible el juego de Chenoa. Aplaudimos que haga "lo que le dé la gana" cuando quiera pero tiene que tener en cuenta que es un personaje público y que sus actos tienen consecuencias. Si escribe un libro destapando los trapos sucios de su ex, es normal que la puedan criticar. Si llora en directo en un programa de máxima audiencia y responde con ambigüedades, es lógico que pensemos que se trata de un teatrillo.