Lo nunca visto: Paz Padilla, muy dolida con el ‘desprecio’ de Belén Esteban

Por mucho que quieran decir lo contrario, Belén Esteban y Paz Padilla nunca se han llevado bien, algo que quedó en evidencia el 17 de octubre de 2017. Y es que la mal llamada 'princesa del pueblo' le hico un señor desprecio a la presentadora de ‘Sálvame'.

Todo comenzó unos días antes cuando, aprovechando la marcha de Kiko Matamoros de ¡Sálvame', Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', le preguntó a Belén Esteban si invitaría a su ex compañero a su futura (y supuesta) boda con su novio Miguel.

Esteban dijo que no, que no invitaría a Matamoros pero lo sorprendente fue cuando aseguró, sin venir a cuento, que:

Y a Paz Padilla tampoco.

Vázquez, extrañado le preguntó por qué había mencionado a la presentadora en ese momento, a lo que la de Paracuellos respondió:

Quiero invitar a los míos y punto. No la quiero, la tengo cariño.

Paz Padilla le cierra la boca a la ordinaria de Belén Esteban

El martes 17 de octubre de 2017, Paz Padilla y Belén Esteban coincidieron en el plató de 'Sálvame' y la primera, visiblemente dolida, quiso enfrentarse a la colaborada:

A mí estas cosas me duelen, ¿para qué te voy a mentir? Yo llevo aquí ocho años trabajando contigo y, de verdad, que durante estos años he intentado ganarme vuestra amistad, que no es fácil, pero cuando yo os digo que os quiero, es que os quiero

Esteban, altiva como siempre, le contestó:

Yo te tengo cariño pero tienes que comprender que a Jorge Javier lo conozco desde 'Sabor a ti', y yo tengo que ser sincera, yo lo que no voy a hacer es mentir. Que todavía no tengo fecha de boda, también te lo digo. Yo no me mofo de eso de que quieres a todo el mundo, pero yo no soy así.

Padilla dijo entonces que:

Si alguna vez vienes con un problema, yo no voy a dudar en echarte un cable, te lo juro por mi madre. Hemos tenido nuestras discusiones pero creo que tú no tienes nada que reprocharme. A mí me encantaría que te casaras y que lo disfrutaras mucho, te lo digo de corazón.

Peor esta historia tiene un porqué. Un año antes, Paz Padilla se casó y no invitó a ningún colaborador, sólo a los directores del programa, lo que molestó mucho en ‘Sálvame'.