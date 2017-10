Sabemos lo que va hacer Álvaro de Marichalar tras ser humillado por el "esbirro" Jorge Javier Vázquez

El 14 de octubre de 2017 en 'Sábado Deluxe', el presentador Jorge Javier Vázquez expulsó de mala manera a Álvaro de Marichalar tras un intenso debate sobre Cataluña. Tres días después, el hermano de Jaime de Marichalar, ha contraatacado y desvelado lo que cobró por su intervención en el programa de Telecinco.

El debate de 'Sábado Deluxe', como ha ocurrido en cualquier debate televisivo durante el último mes, versó en torno a la crisis catalana, a la declaración de independencia suspendida y al último día de la Hispanidad.

Al debate asistirieron Alfredo Urdaci, Carmen Borrego, Lucía Etxebarría y Álvaro de Marichalar.

En primer lugar, el hermano de Jaime de Marichalar, exmarido de la infanta Elena y padre de Froilán y Victoria Federica, criticó con vehemencia la actitud de los Mossos el pasado 1-O, así como la 'pasividad' de Rajoy por no zanjar el independentismo.

Tras el discurso de Marichalar, Jorge Javier le advirtió:

Me da miedo escucharte.

Acto seguido, el presentador le preguntó por la actitud de los Reyes durante el último desfile del día de la Hispanidad, a lo que Marichalar se negó a contestar continuando su discurso contra el independentismo.

Entonces, Vázquez se enfadó y le dijo a su invitado:

No escuchas al presentador, que soy yo. Eres un maleducado. Buenas noches, Álvaro. Cambiamos de tema. Fuera.

No voy a soportar que estemos hablando y este tío esté aquí diciendo gilipolleces. Ya le hemos dado un cuarto de hora, basta ya la patochada. A tomar por saco, venga.

LA RESPUESTA DE ÁLVARO DE MARICHALAR

El lunes 16 de octubre, Álvaro de Marichalar mandó un comunicado a los medios en el que explicaba lo sucedido:

Aunque algo herido, el sacrificio mereció la pena para conseguir mi principal objetivo: Proclamar el hecho patente de que nuestros Mozos de Escuadra (la policía de nuestro gobierno de nuestra Generalidad de Cataluña -que financiamos juntos todos los españoles-) está siendo utilizada por el actual gobierno golpista y sedicioso catalán, para garantizar el incumplimiento de la Ley (como quedó probado el pasado día 1 de octubre) sin importarles poner en riesgo NUESTRA sagrada PAZ CIVIL. La PAZ y concordia de los catalanes entre si y del resto de españoles.

Cuando quise proclamar esa verdad contrastada, fui violentamente despojado de la palabra, por quien usa la fuerza de la mentira y el odio ciego.

Dios ayude a ese pobre esbirro de la dictadura del mal.

Es un hecho probado que la actual Generalidad de Cataluña está actuando igual que los abyectos gobiernos totalitarios de corte estalinista o nazi que destrozaron Europa. Controlando la educación y los medios de comunicación, se controlan los sentimientos; las vidas y las haciendas de las buenas personas. Llevan 35 años dando el golpe.

Perdono de antemano al "presentador" y a los que colaboraron en hacer posible la perversión de mi imagen pública.

Todos sabemos que no ofende quien quiere sino quien puede.

No debemos esperar honestidad de quien la desconoce.

Perdonar es la mejor forma de intentar hacerles ver su error, para que puedan corregirse algún día y dejen de inocular su virus de vileza a los millones de buenas personas que todavía siguen -inexplicablemente- consumiendo esa clase de programas convertidos en orgías de deshonor y maldad sin límites.

Se me hace más difícil perdonar a los propietarios -extranjeros- de la cadena de TV, siempre dispuestos a sembrar en España su ruina moral y odio estéril, a cambio de sus codiciados treinta denarios de traición absoluta a nuestros valores fundamentales europeos; a nuestra noble convivencia entre españoles y a nuestra sagrada PAZ CIVIL.

El "divide et impera" no pudo doblegar los valores hispanos de nuestra valiente Numancia hace ahora 2150 años y no podrá tampoco truncar hoy los principios fundamentales que sostienen el alma limpia y ancha de la gran mayoría de los españoles.

Ha quedado patente que la cacareada "libertad de expresión" no existe de verdad - para todos- en España, porque la información está secuestrada a través de los medios de comunicación controlados por gobiernos autonómicos sediciosos; o partidos políticos constituidos en virtuales estructuras mafiosas de poder; o grupos de comunicación extranjeros; o personajes desleales a la idea de unidad territorial y concordia plural entre las personas.

Lo único que nos queda es ser conscientes de la precaria situación en la que ha quedado nuestra Libertad, para poder así recuperarla con valentía y mantenerla con honor.

Un primer paso puede ser evitar consumir esos programas cuidadosamente programados para desarbolar la moral y los principios de las personas de bien.